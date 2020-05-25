冠状病毒袭击海外市场，中国出口商瞄准内需市场





北京：随着冠状病毒袭击其全球贸易伙伴，取消发货、退货和新订单的匮乏使中国出口商陷入危机---加速了长期以来对国内消费的推动。





中国这个全球第二大经济体在病毒病例从2月份的高峰期降至近乎归零后，正在复苏。





但是，随着冠状病毒继续在全球范围内肆虐，出口企业在经历了多年的海外销售后，被迫将目光投向国内市场，海外的封锁和限制阻碍了经济复苏。





中国在线市场网站淘宝网表示，从2月到5月，在其以国内为主的平台上开店的外贸公司数量激增了160%。





而政策制定者们--多年来一直在寻求让国家摆脱廉价出口和政府支出而转向国内消费--正在欢迎这一变化。





"西方不亮东方亮，"商务部部长钟山在本周的发布会上告诉记者。





他说，4月份出口企业的内销增长了17%，政府正在支持专门从事对外销售的贸易企业转而开拓国内市场。





以前，国外销售量占玩具制造商汕头贝力思的营业额的近一半，但在病毒侵袭后，这一比例骤降至只有5%。





总经理陈卓月告诉法新社记者，来自他最大的出口市场--美国和欧洲的订单现在 "基本上可以忽略不计"。





"那里的很多国家实行封锁，全球物流的流动是另一个问题...........这些都影响了我们的订单量，"他说。





"还有就是海外失业人员不断增加，他们的购买力下降了。"





面对新订单少、现有订单被取消的情况，陈志强表示，公司正在尝试通过改变产品包装，以及与京东等平台合作进行线上销售，增加国内销售。





尽管如此，转向中国市场可能不会立即产生效果，因为国内需求疲软是2019年中国经济增长陷入约30年来最差的关键因素。





"保护自己"





这种向内的推动来自中国高层，工业和信息化部部长苗圩周三表示，中国的目标是 "迅速激活内需"，以弥补外部缺口。





京东的杨少辉告诉法新社。"在疫情发生前，一些出口商已经在尝试扩大国内市场份额，作为其多元化经营战略的一部分，以更好地抵御风险。"





在中国设有工厂的厨房小家电生产商Ko Fung的总经理Kim Ng说，他的产量比疫情发生前的水平低30%至50%，3月中旬至4月期间几乎没有新订单。





他预计来自美国这一主要出口市场的订单将进一步下降，并准备参加在中国举办的贸易展览会，以促进国内的销售。





他希望，此前仅占他销售额5%的业务可以增加到一半。





Ng说，在两年前美国对中国商品加征关税的时候，他已经考虑过扩大在中国国内的销售，当时美国对中国商品征收关税，这场还在持续发酵的贸易战，两年前就开始了。





"这场大疫情加速了我们的计划，"他说。





"这是一个我们最终必须要解决的问题...........美国现在说可能会征收更多的关税。"





然而，并不是所有中国的出口商都能轻易地开拓国内市场。





金属零件制造商上海恒技机电的首席执行官Jason Lee一筹莫展，因为他根本没有看到国内对其产品有同等的需求。





"欧洲最近已经开始取消（封锁）限制，我们要在几周后才能知道这是好事还是坏事。"他说。





目前，家居用品制造商Green & Associates公司的创意总监林昌亮有满满的仓库空间需要应对。





他说，运往美国的产品几乎占了他生产量的一半，而运往美国的货量已经放缓。





因此，他已经削减了生产，取消了加班，300多名员工中只有三分之二的人在工作。





"如果发货延误持续一年，我们的工厂如何继续运营？"他问道。

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