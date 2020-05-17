中国敦促食品企业提高供应量，担心新冠进一步中断食品供应





北京讯，中国已要求贸易公司和食品加工商增加谷物和油籽库存，因为可能出现的第二波新冠疫情和其他地区感染率的恶化引起了对全球供应线的担忧。





三位贸易消息人士告诉路透社，在最近几天与中国商务部的通话中，国营和私营谷物贸易商以及粮食生产商都被敦促采购更多的大豆、豆油和玉米。





"由于冠状病毒感染，供应管道有可能出现故障。比如说，可能会有产地或目的地港口关闭，"中国一家主要食品加工商的高级交易员说，上周他们正在与当局通电话讨论采购事宜。





"他们已经建议我们增加库存，保持比平时更高的供应量。巴西的情况看起来并不乐观，"他补充说，指的是中国的主要大豆供应国和主要肉类出口国，巴西的冠状病毒病例数量已经超过了西班牙和意大利。





第二位在中国参加过一次会议的知情人士称，中国商务部周二（5月12日）与一些国营企业会面，讨论如何在疫情期间保证供应。





"主要关注的问题之一是南美的疫情可能会如何影响到对中国的（豆类）供应，"该人士说。





中国商务部没有回应寻求对增加粮食库存计划发表评论的传真。





大豆的冲击





巴西3月和4月的大豆装运推迟，原因是大雨和因冠状病毒防控措施生效导致人力减少，导致中国大豆库存暴跌至历史最低点。





此后来自巴西的到货量有所反弹，但当局仍对新的干扰保持警惕。





中国的国有农业企业集团中粮集团和谷物储备商中粮集团最近几周一直在加大对美国大豆和玉米的采购力度。





两位熟悉交易的交易商称，中国进口商周一购买了至少四批美国大豆，约24万吨，从7月份开始装运。





北京还增加了对主要谷物买家的作物进口配额分配，为进一步的潜在购买铺平了道路。





根据华盛顿与北京1月签署的贸易协议，中国正面临着购买更多美国农作物的压力，贸易人士预计，一旦南美出口季节结束，秋季北美收成接近，中国的农作物将有更多来自美国。





"正在努力建立供应，不只是来自巴西，而是来自各地的供应，"这位食品加工公司的高级贸易商说。"美豆从9月起，美豆看起来很有吸引力，"他补充说。





美国农作物出口销售数据显示，中国买家加快了对即将到来的大豆采购，新作物预订量已经达到37.4万吨，而2016年以来这一时期的平均水平为6万吨。





中国也是顶级肉类进口国，在非洲猪瘟疫情爆发后，导致中国的猪群数量减少，目前国内供应缺口很大。





全球最大的猪肉出口国--美国的进口量原本预计将因此而激增，但美国屠宰场和加工厂普遍爆发的新冠疫情已经削减了国内肉类产量。





中国今年已经预订了创纪录的美国猪肉出货量，如果美国肉类生产问题遏制了国内供应，而此时对中国的出货量依然强劲，这就引发了人们对两国之间新的紧张关系的担忧。

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