习近平：若无冠状病毒，中国可以将GDP增长目标定在6%左右





路透社北京讯，据国营媒体周六（5月23日）报道，中国国家主席习近平表示，如果没有发生新的冠状病毒疫情，中国的年度经济增长目标可能会定在6%左右。





中国政府周五在人大年会开始时公布的政府工作报告中，以疫情带来的不确定性为由，省略了2020年国内生产总值(GDP)增长目标。





"如果没有这次疫情，一般情况下经济增长目标会定在6%左右，"据国营媒体报道，习近平周五在人大小组讨论时说。





这将与12月初疫情发生前消息人士告诉路透社的6%左右的目标一致。





"但是，疫情发生以后有的事情不由我们作主，世界经济衰退已成定局，我们受到的影响有多大、有多深，还有很多不确定性。"习近平说。





根据路透社根据公布的财政刺激措施计算，政府在工作报告中宣布了一系列的财政措施来提振经济，相当于中国GDP的4.1%左右。





政府表示，将使财政政策更加积极主动，货币政策更加灵活，同时关注就业和拉动消费。





“如果我们硬性定一个，那着眼点就会变成强刺激、抓增长率了，这样不符合我们经济社会发展的宗旨，我们一直在讲不以GDP增长率论英雄。”习近平说。





近年来，由于经济增速持续放缓，甚至在冠状病毒爆发前，中国一直不愿意用宽松的信贷注入经济，中国警惕大规模刺激带来的债务风险。

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