Google计划在7月份重新开放部分办公室





即便是在一些科技公司告诉员工，他们将可以 "永远在家办公 "的时候，其他公司也已经在计划早在今年夏天就能让一部分员工重新回到工作地点。





Google CEO桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)周二告诉员工，公司计划从7月6日开始在 "更多城市的更多大楼 "重新开放，但没有具体说明是哪些。这些地点的员工将能够重返办公室，但每个地点的员工起初都将被限制在10%左右的大楼入住率，计划到9月前增长到30%的容量。





"我们会有严格的卫生和安全措施，确保社会疏导和消毒准则得到遵守，"皮查伊在一篇博文中写道，"所以办公室的外观和感觉将与离开时不同。我们的目标是公平地分配办公室的时间，同时限制进来的人数，符合安全协议。"





开始重新开放Google办公室的决定与Twitter和Facebook形成了鲜明的对比，这两家公司都宣布计划在未来长期支持远程工作。上周，估值80亿美元的加密货币初创公司Coinbase也表示，将在大瘟疫后成为一家远程办公的公司。





皮查伊在给员工的说明中强调了大型科技公司在多年来推动扩张的办公园区和奢华的福利待遇之后，现在必须面对的根本性变化。皮查伊暗示，回归的员工可以期待 "办公室的外观和感觉将与离开时不同。" 一些专家预测，Google将回归到更多个人化、私人化的工作空间，摆脱硅谷流行的开放式办公室。





和其他大型科技公司一样，Google也花费了数十亿美元购买办公空间，以支持其激增的员工人数，包括在2018年支付24亿美元接手纽约市的切尔西市场。





此前，Google曾表示，那些因疫情而在家办公的人如果选择的话，可以继续在家办公，直到今年年底。皮查伊在周二重申了这一选择，并补充说，工人们将获得每人1000美元的补贴，以便他们可以支出在家工作所需的 "设备和办公家具"。

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