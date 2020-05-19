Moderna的冠状病毒疫苗显示出病毒免疫反应的早期迹象





纽约讯，莫德纳（Moderna）公司的一种实验性疫苗显示出有希望的早期迹象表明，它可以在人体内创建一个免疫系统反应，可以帮助抵御新的冠状病毒，根据首次从人类进行的小型接种试验中抽取的数据显示。





该公司在周一（5月18日）的一份声明中说，这项研究主要是为了研究该疫苗的安全性，在一个小的1期试验中没有显示出重大的警告迹象。该试验正在与美国政府合作进行，Moderna计划继续将其推进到更广泛的测试中。





研究人员还查看了试验对象的血液样本，以及疫苗是否帮助他们产生了可以对抗感染的抗体。研究人员发现，在研究中使用的两个较低的剂量水平下，在获得第二针疫苗加强剂后发现的抗体水平等于或超过了从病毒中恢复的患者的抗体水平。





"这是一个非常好的迹象，我们制造出了一种可以阻止病毒复制的抗体，"Moderna公司首席执行官Stephane Bancel在接受采访时说。他说，数据 "再好不过了，"他说。





Bancel 说，安全状况似乎很好，而且反应是典型的疫苗。他们包括注射部位疼痛和发红，以及短暂的发烧或发冷，很快就会自行消失，他说。





Bancel说，由于人们对该疫苗的兴趣很高，该公司认为有必要公布试验的中期数据。





2期试验预计很快就会开始，Moderna在声明中说，最后阶段的试验将于7月开始。





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