SARS抗体可以阻断Covid-19感染：研究





巴黎讯，研究人员周一（5月18日）表示，在寻找冠状病毒治疗方法的另一个潜在突破中，从一名从萨斯（SARS）病患者身上获得的抗体已被证明能在实验室环境中阻断Covid-19感染。





总部位于瑞士和美国的科学家们此前在2003年，在萨斯病毒爆发导致774人死亡后，从患者身上分离出了抗体。





他们实验了25种不同类型的抗体--针对病毒上的特异性蛋白尖峰--来看看它们是否能防止细胞感染Covid-19。





萨斯和导致Covid-19的病原体都是冠状病毒，被认为来自动物，所以它们的结构相似。





研究人员确定了8种可以与Covid-19和受感染细胞结合的抗体。





其中一种名为S309的候选抗体被证明对Covid-19具有 "特别强的中和活性"。





通过将S309与其他效力较低的抗体结合，他们能够针对病毒蛋白尖峰上的不同位点，从而降低其变异的可能性。





在Covid-19的大流行中，已经有数百项有效治疗的试验启动，其中有一些试验涉及使用来自康复患者的抗体。





虽然这项发表在《自然》杂志上的研究中没有对人类进行实验，但其作者表示，他们的发现代表了 "概念的证明"，即来自萨斯的抗体可以防止严重的Covid-19感染和传播。





"这些结果为使用S309和含S309的抗体混合物在高风险暴露的个体中进行预防，或作为暴露后的治疗方法来限制或治疗严重疾病铺平了道路，"他们写道。

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