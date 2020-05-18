华尔街在刺激经济、冠状病毒疫苗的希望下飙升





美国股指期货周一飙升，涨幅遍及从汽车到石油的股票，因许多重灾区国家放宽了对商业和社会活动的限制，提振了全球经济复苏的希望。





华尔街主要股指周一飙升，因潜在的冠状病毒疫苗试验的早期数据令人鼓舞，提振了市场情绪，投资者还寄希望于更多的刺激措施来拯救经济脱离深度放缓。





制药商Moderna Inc称，其实验性的COVID-19疫苗在一个小型早期试验中显示出了令人鼓舞的结果，提振了期货在前期市场交易中的表现。其自有股价跳涨14%。





投资者一直密切关注着几家制药商的疫苗项目，在政府开始放宽限制的情况下，对任何积极的发展表示欢呼，担心第二波感染的担忧。





"如果真的有一种可行的疫苗可以大规模生产，对很多行业来说，这真的是一个改变游戏规则的机会，我们不确定重新开放是否能解决他们的问题，"新泽西州新弗农的Cherry Lane Investments的合伙人Rick Meckler说。





受到打击的旅游相关股票，如邮轮运营商Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd等跳涨超过10%，而航空公司分指数也上涨10.3%。





美联储主席杰罗姆-鲍威尔在周末发表的关于经济逐步复苏的讲话也令市场感到鼓舞，他确认如果需要的话，将采取更多的货币刺激措施。





他还曾强调，在建立经济常态的过程中要打预防针。





截至美东时间上午9点51分，道琼斯工业平均指数上涨757.31点，涨幅3.20%，报24,442.73点；标普500指数上涨74.88点，涨幅2.61%，报2,938.58点；纳斯达克综合指数上涨162.15点，涨幅1.80%，报9,176.71点。





基准标普500指数创下一个多月以来最大单日百分比涨幅，标普11个主要板块指数全部走高。





能源股飙升6.7%，因全球经济活动缓慢恢复，油价因需求增加的前景而飙升，能源股上涨6.7%。





通用汽车公司(General Motors Co)上涨9.8%，福特汽车公司(Ford Motor Co)上涨6.9%，因为他们准备重开北美工厂，推动这个占美国经济活动约6%的行业重新开工。





在纽约证券交易所（NYSE）上，上涨的股票数量比下跌的股票多出13比1，在纳斯达克（Nasdaq）上多出7比1。





标普指数录得17个52周新高，无新低，而纳斯达克指数录得68个新高，3个新低。

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