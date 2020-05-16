WhatsApp将推出50人同时进行的视频通话

WhatsApp可能很快就能承载最多50人的视频通话，它使用的是Facebook的Messenger Rooms平台的快捷方式。





据WABeta Info报道，该功能正在WhatsApp Web浏览器上进行测试，接下来计划在iOS设备上实现。





该快捷方式将把用户引导到Facebook Messenger，然后他们可以在那里创建一个Room。





该重定向通知警告用户，Messenger Rooms中的聊天内容受到其加密和隐私控制的保护，但并没有像WhatsApp那样进行端到端的加密。





Messenger Rooms是一项视频通话服务，可以通过邀请的方式，在一个私人Rooms里最多容纳50人。客人只需要一个邀请链接就可以加入，不需要拥有Facebook或WhatsApp账号。





这比WhatsApp最多只能容纳8人的原生视频通话有了很大的提升。





WABeta Info表示，WhatsApp Web中的快捷方式会在附件菜单下，也会在主菜单下。





尽管WhatsApp中的快捷方式已经在2.20.139版本的Android测试版中实现了，但该功能仍在Android系统中。

Twitter

sgnypost





