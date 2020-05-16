WhatsApp将推出50人同时进行的视频通话

WhatsApp可能很快就能承载最多50人的视频通话，它使用的是Facebook的Messenger Rooms平台的快捷方式。
据WABeta Info报道，该功能正在WhatsApp Web浏览器上进行测试，接下来计划在iOS设备上实现。
该快捷方式将把用户引导到Facebook Messenger，然后他们可以在那里创建一个Room。
该重定向通知警告用户，Messenger Rooms中的聊天内容受到其加密和隐私控制的保护，但并没有像WhatsApp那样进行端到端的加密。
Messenger Rooms是一项视频通话服务，可以通过邀请的方式，在一个私人Rooms里最多容纳50人。客人只需要一个邀请链接就可以加入，不需要拥有Facebook或WhatsApp账号。
这比WhatsApp最多只能容纳8人的原生视频通话有了很大的提升。
WABeta Info表示，WhatsApp Web中的快捷方式会在附件菜单下，也会在主菜单下。
尽管WhatsApp中的快捷方式已经在2.20.139版本的Android测试版中实现了，但该功能仍在Android系统中。
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