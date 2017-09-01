政治怪象凸显欧洲民主之困

在有些人眼里，欧洲国家的民主政治被作为自由民主制度的鼻祖而受到顶礼膜拜。然而，近年来老牌欧洲民主国家出现的种种政治怪象，令欧洲民主制度形象大跌，民主制度也因此遭到严重质疑。
欧洲政坛怪象频现
怪象之一：“黑天鹅”预言成为现实。去年6月，英国通过公投决定退出欧盟，被舆论普遍认为是当年的第一宗“黑天鹅”事件。尽管民意调查显示英国朝野普遍反对“脱欧”，认为“脱欧”将有损英国的国家利益。但最终结果却是“脱欧派”胜出，使英国乃至欧洲的未来充满了不确定性。英国舆论分析认为，对于不少支持“脱欧”的普通民众来说，不满现实、渴望变革促使他们投下了情绪性的一票。
“无论是投票选择‘脱欧’或‘留欧’，我都不认为我们从中受益。但我认为，为‘脱欧’冒一次险，值得。”52岁的利物浦居民西德·奥尼尔告诉新华社记者，“说实话，如果现在举行二次公投，我也不知道我会怎么投票。”奥尼尔的这番话或许正是“脱欧”选民心态的真实写照。
怪象之二：政治“素人”人气高涨。在今年6月提前举行的英国大选中，被英国媒体普遍打压的工党领袖科尔宾，以激进的政策主张和亲近年轻人的竞选策略，带领本党一举在议会夺得262个议席，比原来增加了33个席位，让执政的保守党沦为议会少数党。同样看似匪夷所思的事情，也发生在英吉利海峡另一边。在今年上半年的法国大选期间，传统政党推出的竞选人被选民纷纷抛弃，临时组党参选的政治“新秀”马克龙则以高达66%的支持率当选总统。
然而，选民们对政治新人期望值高，失望也容易。在8月15日马克龙迎来执政百日时，民调显示，其支持率已猛跌至36%，成为自1995年以来历届总统执政初期支持率下滑幅度最大的一位。这主要因为他试图推行劳动法改革、削减国防预算等，不仅动了社会各集团的禁脔，也触犯了普通百姓的利益。已有工会等社会团体表示，将从9月开始组织大规模抗议活动，为中下层民众争取利益。旨在表示对政府不满的“黑夜站立”等活动将再度在巴黎街头上演。
怪象之三：民粹势力跃跃欲试。民粹主义政治家鼓吹反全球化和一体化、禁止外来移民等极右主张，在欧洲国家的最近几次大选中赢得相当高的支持率。例如，在法国总统选举中，民粹主义的代表人物、极右翼政党“国民阵线”主席玛丽娜·勒庞，以得票第二的势头进入第二轮选举。在德国，与“国民阵线”同气连枝的德国选择党的民调支持率目前已超越其他小党，成为仅次于联合执政的联盟党和社民党的第三大政治力量，很可能在今年9月的大选中首次进入联邦议院。虽然今年荷兰和法国大选中，民粹主义政党没有如愿执政，但它们的崛起势头不容小视。
民主优越感不合时宜
欧洲国家的政治怪象，无疑与选民的现实生活息息相关。传统就业机会的消失、赋税的加重、外来移民的增多以及恐袭事件迭起等诸多因素，导致他们对政府不满。从更深的层次看，这种怪象呈现的是一种西方民主政治的代表性危机。
首先，普通民众对主流政党越来越失望，认为传统政党没有代表自己的利益。“另类”政党、“另类”政治越来越有吸引力。法国《世界报》去年底公布的一项民调显示，57%的受访法国人认为民主制度在法国运行“糟糕”，７７％认为民主制度在法国运行“越来越差”。令法国人有这一感觉的首要原因是“民意代表腐败太普遍”，其他原因还包括“虽然有选举，但什么也没改变”、“社会治安太差”、“民众的诉求没有被考虑”、“民意代表未能很好代表民众”等。
其次，欧洲民主制度看似很公平，但由于投票率低，其结果反而暴露出制度设计的问题。以英国公投为例，赞成“脱欧”的人数只占有资格投票人数的37.8%。哈佛大学教授肯尼思·罗戈夫认为，“脱欧”的条件低得离奇，只需简单多数人同意，“少数人”即可绑架多数人的意愿，这场“脱欧公投”暴露出英国民主的缺陷。
更有学者从主导欧洲政治的层面来寻找欧洲民众不满的根源。法国经济学家让·加德雷认为，“寡头政治、经济、金融集团制定出的那些政策造成了现在的危机，当前的制度并没有真正达到民主所希望的吸纳大多数人和告知大多数人的效果”。
实际上，对西方民主制度的反思由来已久，当今西方社会面临多重危机叠加，使得这种质疑得以加深和广泛化。法国知名国际问题专家戴维·戈塞（中文名高大伟）表示，从社会治理角度来讲，西方国家的民主制度有很大的问题，“但我们陷入了一个陷阱，那就是我们（西方人）认为我们的制度是‘最完美的制度’，是不可替代的”。
然而，在欧洲民主体制的怪象面前，欧洲人的这种民主优越感已经大不如以前。法国《世界报》民调显示，32%的受访法国人认为其他制度能够和民主制度一样好。（新华社）
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