苹果人脸识别系统引调侃 中国商家出售防“盗脸”面具

英媒称，虽然苹果的这款10周年纪念产品要到11月才会在中国开卖，但一些卖家正在销售类似的“配件”。
据英国《每日邮报》网站9月14日报道，苹果公司发布可用面部识别技术解锁的iPhone X手机后，很多人开玩笑说，这样一来，他们的伴侣就可以趁他们睡觉时偷窥他们的手机了，所以自己必须带着面罩睡觉。为了帮助未来的iPhone X用户保护自己，网络零售商们开始售卖面罩，其中一款产品的名称为“防面部识别头罩”。
报道称，与iPhone 8和iPhone 8 Plus同时发布的这款新手机，在网上引出了无数段子，内容主要集中于新的面部识别技术的应用——iPhone X的原深感摄像系统包括了一个红外线摄像头和其他新技术。Face ID可以记住你的面部，所以只要你看一眼iPhone，它就可以探测到你的脸，即使是在暗处。它的工作原理是，通过向你的脸上发射红外线点，再把信息反馈到一部人工智能电脑里，来建立一个人脸模型，与手机的主人进行核对。
据英国《每日邮报》报道，网友们立即拿它开起了玩笑，戏称他们可以利用这个功能打开伴侣的手机。他们表示，从今以后睡觉都得戴着面罩了。
一位网友发了一张戴面罩的照片，说道：“买了新iPhone X以后，你在女朋友身边还睡得着吗？”另一位网友说，“苹果的Face ID会让男人们都戴着这个睡觉”，并贴出一张铁面罩的图片。网友们还纷纷用目瞪口呆甚至晕倒的表情包来吐槽这款手机昂贵的价格。
报道称，虽然在网上遭到吐槽，但专业人员说，1000美元的价格可能不是什么问题。
美国创新战略咨询公司分析师卡罗琳娜·米拉内西说：“这是一个伟大的产品，我认为价格完全合理。”
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