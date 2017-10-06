韩媒称韩货在中国不再受宠 韩国正失去最大出口市场

韩媒称，近来韩国出口转好迹象重新抬头，但今年以来，韩国产品在中国市场中所占比重降至10%以下，对中国出口形势引担忧。
据韩国《亚洲经济》网站10月10日报道，中国政府大力支持本国产业、产业结构变化政策以及反萨措施等多重因素，令韩国逐渐失去最大的出口对象即中国市场。
据国际金融中心与贸易业界10日消息，截至今年8月，中国进口总额中韩国产品占比仅为9.4%。2011年与2012年韩国产品在中国进口市场所占比重均为9.3%，2013年与2014年分别增加至9.4%与9.7%。2015年达到10.4%之后，去年虽小幅下降，但依然保持在10%的水平线上，然而截至今年年末，占比将再次跌破10%。就韩国整体出口而言，中国所占比重从去年的25.1%下降至今年（1-8月）的23.5%，若将中国香港占比计算在内，则从31.7%急剧降至25.6%。
分析认为，中国通过减少加工贸易等转换经济结构是韩国产品占有率下降的最大原因。今年1-8月，韩国出口呈现恢复势头，对中国出口也增加12%，但这只是受到近年来对中国出口减少的基数效应影响，加之半导体、石油化学产品两大出口利好因素，令相关数据回暖。半导体与石油化学助推对中国出口增长，两大项目占比从去年的32.8%增加到今年的40%。
贸易业界有观点认为，短期内对中国出口或继续维持增势，但中国经济结构变化、基数效应消失与“萨德”问题导致中韩关系转冷等将是主要变数。
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