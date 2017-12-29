因为这个原因，美国三大城市集体起诉五角大楼违法

外媒称，由民主党人领导的三个美国大城市正在起诉五角大楼，因为后者没有通报军人获罪的情况，它们称正是这一原因导致了得克萨斯州一座教堂最近发生枪击案。
据“今日俄罗斯”电视台网站12月26日报道，纽约市、费城市和旧金山市的市长12月26日在弗吉尼亚州的亚历山德里亚提起联邦诉讼，要求国防部整顿一个“明显支离破碎的体系”，正是这一体系让德文·凯利得以买到枪支，并在今年11月用这些枪支在得克萨斯州萨瑟兰泉的一座教堂射杀了26人。
根据《国会山》日报的报道，首席律师肯·塔伯说：“我们的三市同盟将纠正这个延续20年的错误。行政部门和国会原本都有机会修复这个明显支离破碎的体系。现在，在历经20年的失败后，是时候让法院介入了。”
根据联邦法律，凯利在服役期间获罪的经历原本应该使他失去获取持枪许可的资格。但是，这一情况从未向联邦调查局通报，该局负责维护全国犯罪背景速查系统（NICS）。
本月早些时候，五角大楼督察长报告说，空军有14%的案件的相关记录没有提交。而海军和海军陆战队未提交相关记录的案件比例为36%，陆军的比例则高达41%。
纽约市长白思豪12月26日说，这些城市将要求五角大楼“遵守法律规定并修复他们有重大缺陷的系统”。
费城市长吉姆·肯尼说，报告判罪情况对决定谁能拿到持枪许可而言是“绝对关键”的。
报道称，在得克萨斯州枪击事件发生后，空军开始重新审查约6万起可追溯到2002年的刑事案件，以确保这些案件被正确通报给了NICS。
另据美国《纽约时报》网站12月26日报道，五角大楼长期以来都违背联邦法律——大量在军事司法系统中被判有罪的人，五角大楼并没有依法向联邦调查局报告，也没有向全国枪支背景核查数据库提交信息。
报道称，在经历长达20年的严重缺失——并且导致美国遭受了一次后果惨重的大规模枪击案——之后，纽约、费城和旧金山的官员们正在试图努力改变这种情况。
报道称，五角大楼自上世纪90年代以来已多次被它自己的督察长斥责不遵纪守法。在2015年以及几个星期以前刚发表的两份报告中，调查人员称，裁定被告不得购买枪支的军事法庭判决有将近三分之一被军方瞒报。
提起诉讼的几个城市表示，如果有一个联邦法院监管军方的守法情况，像得克萨斯州萨瑟兰泉大屠杀那样的惨剧就不会再度上演。
原告律师指出，如果这一诉讼成功、军方未能按照法院指令证明其守法，联邦法官就可以判定被告有蔑视法庭罪。此案的被告有国防部及其部长詹姆斯·马蒂斯；空军部、陆军部、海军部以及它们各自的部长；军方刑事调查机构的负责人；海军军事人员指挥部司令。
报道称，总的来说，凡是军事法庭对可判处一年以上徒刑的犯罪做出的判决以及对家暴的判决，军方都必须通报。跟民事法庭的类似判决一样，有这种案底的被告理应被禁止购买武器。
军方还必须通报被开除军籍的人，那些人也不得拥有枪支。联邦法律禁止拥有枪支的人还包括吸毒人员、受到某些限制令的人以及有精神疾病的人。
“我认为法院系统的积极介入会带来人们想要的结果，”原告的首席律师肯·塔伯说，“这将强制从外部加以监督，确保20年来早就该做的事情最终付诸实践。”
外媒称，五角大楼周二暂未就此事发表评论。在得克萨斯州教堂惨案发生后，军方领导人曾承认其通报失误非常严重并誓言要加以改进。
当得克萨斯州枪击案凶手在空军受到的裁决始终未发送到犯罪背景速查系统一事曝光后，陆军参谋长马克·米利曾表示：“各个军种都存在这个问题，我们在通报军事人员犯罪活动方面有缺口。”
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