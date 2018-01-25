俄军战备状态令其占优势 远程打击及潜艇性能优于北约

英国《泰晤士报》网站1月22日发表了题为《俄罗斯的战备状态让它在现代战场占据优势》的报道。
俄罗斯保留了快速部署数万军人、喷气式战机、军舰和坦克的能力——这是自冷战结束以来北约听任削弱的一种能力。
叙利亚冲突证明，俄罗斯还具备向射程内目标发射多枚巡航导弹的能力。北约最大的成员国美国达到这种火力绰绰有余，但其他盟国的情况呢？
与此同时，俄罗斯增强了保护其领土免遭来袭敌方导弹攻击的能力。
让情况更加错综复杂的是战争的特性在不断改变的事实。技术的发展创造了空间和网络这些新领域，而自动化武器和人工智能的进步则意味着在部署致命军力时，未来的军事人员或许不必处于发射链上。
俄罗斯对电子战——例如干扰现代武器可靠运行所依赖的全球定位系统（GPS）卫星信号——的理解可能使得对手难于抵挡。俄罗斯可能针对核电站等关键国家基础设施进行大规模网络攻击，或许会产生灾难性的影响。
另一个挑战是俄军潜艇性能的提升。俄军潜艇相比冷战时期更快速、更安静，这些依然是保证潜艇隐蔽性的关键性能。这削弱了北约曾经拥有的潜艇静音性能的优势。
皇家海军前司令、前潜艇军人马克·斯坦霍普海军上将说，“声呐差距”已经“大为缩短”。“声呐差距”指的是一艘英国潜艇或北约潜艇能够发现俄罗斯潜艇，且不被俄潜艇察觉的距离。
他说：“在声呐优势时期，我们曾经能在数十万码（1码约合0.91米）外就发现俄罗斯潜艇距离，现在这个距离已经缩减到数十码。”
对北约来说另一个困境是，在以巴尔干半岛、伊拉克和阿富汗地面战为主的过去25年里，没能在海军反潜战方面保持持续投入。这意味着北约的潜艇、反潜护卫舰和反潜机数量都较少。
自苏联解体以来，包括潜艇部队在内的俄罗斯海军规模也在缩减。不过，分析人士说，俄罗斯在生产线上保留了部分完工的潜艇，保留了工程制造和潜艇人员的能力。
分析人士说，大约10年前，克里姆林宫调高了军事投入，海军、特别是潜艇部队从中受益。这是因为俄罗斯认为，它能凭借水下实力利用北约的弱点，比如在不对称战争中。
皇家三军研究所军事科学研究主管皮特·罗伯茨说：“在地面上他们不能与北约一对一对抗，但他们在海底能占上风。只要他们能占上风，他们就会这么做。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost