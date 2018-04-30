李显龙：新加坡经济今年将有望持续稳健增长

新加坡总理李显龙发表五一劳动节献辞，全文如下：
明天是五一劳动节，李显龙总理发表献辞。
“我国去年取得3.6%的经济增长，以发达经济体而言，这算是相当好的表现 。我们善加利用全球经济好转所带来的机遇。我们的工友勤奋向上，也懂得灵活变通；我们的企业应变能力强，能够根据市场变化做出适时调整。我们学习新技能，采用新科技，创造了新工作机会，也开拓了新市场。在大家的集体努力下，我们已经看到经济转型的初步成效。我国去年的生产力增长率是过去七年来最高的，我们也为国人创造了更多更高薪的工作。如果能够维持这样的发展动力，我国经济今年将有望持续稳健增长。
但是，我国的经济前景同时也取决于外部环境的影响。近来，美国和中国的贸易摩擦就让全球经济前景蒙上阴影。贸易是新加坡的经济命脉，因此我国正密切留意事态的发展。中美贸易战一旦开打，过去数十年支撑国际经济繁荣发展的多边贸易体系将受到冲击。
无论国际局势如何演变，我们举国上下必须时刻发挥“新加坡团队”精神，照顾好工友的利益，并做好充分准备，能随时在机会出现时把握机遇，也能在出现挑战时从容应对。政府规划的产业转型计划进展顺利，至今已经推出23个产业转型蓝图，协助相关产业提高生产力和效率。劳资政三方正努力落实这些计划，设法让企业和工友从中受益。
与此同时，我们也不断提升我国劳动队伍的素质。“技能创前程”和“应变与提升”这两项计划，协助工友们提升技能和更好地规划自己的职业发展。中途转业的专业人士、经理和执行人员则可以通过“职业支援计划”和“专业人士转业计划”进行职业配对。长期无法找到工作的工友可以在“工作试用计划”和“入职培训计划”下重返职场，并获得更高的培训津贴和薪水。
政府会提供津贴和援助支持企业转型和帮助工友提升技能，而雇主和工友也必须各尽其职 ，劳资政三方紧密配合。我们非常幸运有个强大的职工运动，致力于为工友提供支持、保障工友的利益和协助工友实现理想。在工运领袖陈振声的领导下，全国职工总会与工友紧密同行，为工友提供保障和支持。职总的服务对象不断扩大，如今也涵盖自由工作者、自雇人士、外籍员工和专业人士，代表了所有员工，也代表我国现在和未来的劳动队伍。在我们乘风破浪，携手打造欣欣向荣的创新经济之际，工友和工会将会是我们强有力的支柱。
祝大家劳动节快乐！”
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