美国将恢复对伊朗制裁 德媒：伊朗对华原油出口或受牵连

据德国之声电台网站5月9日报道，美国计划在退出伊核协议后对伊朗进行单方面制裁。伊朗是石油输出国组织（简称：OPEC）第三大石油国。
三菱东京日联银行中东北非地区研究负责人霍曼说，新的制裁可能也包括伊朗的石油和航运部门。这些领域的公司有180天的时间调整战略：“美国宣布对伊朗恢复最高等级制裁，并且补充说任何为伊朗发展核武器提供帮助的国家也将同样受到美国的制裁。特朗普此举显然是明确地表明，他不愿在伊核问题上寻找其他替代选项。”
上一轮制裁期间，伊朗的石油供应下降到大约100万桶/日，但2016年1月制裁解除后，德黑兰重新成为主要石油出口国。伊朗也加紧了对石油的生产和出口。2018年3月产量约为380万桶/日，占全球供给的4%左右。今年第一季度，其原油出口平均超过200万桶/日。
分析人士预测，美国再次实施制裁后，伊朗的石油供应量将下降至100万桶/日。一家能源咨询公司的主管贾亚卡尔表示：“伊朗的石油出口到亚洲和欧洲的石油量在今年下半年肯定会下降。到明年华盛顿开启制裁采取行动，一些国家为了避免招惹美国，会寻求其他的石油出口国。”
报道称，美国的大多数盟友都劝特朗普不要做出退出伊核协议的决定。《经济学人》杂志部首席能源分析师彼得·基尔南说：“特朗普总统决定撤出伊朗核协议……让外界看到，美国官方的伊朗政策明显地与其欧洲盟友不同，《联合全面行动计划》 （JCPOA） 是防止伊朗发展核武器的最佳途径。”
法国、德国和英国政府8日均表示将继续维护这份协议。亚洲地区也持类似观点。霍曼说：“俄罗斯、中国、土耳其和印度可能都会反对制裁，并保持其目前对伊朗原油的购买数量。”
日本外务大臣河野太郎9日表示，日本支持伊核协议，这有助于“中东的稳定”。日本将“仔细分析特朗普这个决定产生的影响”。
根据路透社的船舶跟踪数据，伊朗原油的最大买家是中国，中国进口量在2016年中期达到90万桶/日左右，但到2018年已经下降到约60万桶/日。另外，印度的炼油商希望能够继续进口伊朗油。在上一轮制裁期间，印度享受到了豁免，可继续进口有限数量的伊朗石油，但有一定的财政限制，包括要以印度卢比、而不能用美元向伊朗支付。
报道称，为了缓解市场担忧，沙特阿拉伯9日表示将与其他生产商合作，减少石油或出现供应短缺造成的影响。
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