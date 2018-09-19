印航一载370人客机着陆系统故障 在纽约惊险降落

当地时间9月11日，印度航空一架载有370名乘客的波音777-300客机发生一次惊险降落。当时该航班从印度新德里飞往纽约，经过15个小时的长途飞行后遭遇着陆系统故障、燃油过低以及天气恶劣等多种情况。最终飞行员经过与地面空管沟通，采用手动方式完成了一次“非标准着陆”。
据新德里电视台和《印度斯坦时报》18日报道，当时印航飞行员与纽约空中交通管制人员的对话录音曝光，还原了事发时的惊险状况。
“我们有370名乘客，燃油7200千克，印度航空101。”印航飞行员与纽约空管交流了当时恶劣天气状况和该机燃油情况。由于在纽约肯尼迪机场着陆困难，飞行员决定转往纽瓦克（Newark）国际机场降落，但备降机场天气情况同样恶劣。雪上加霜的是，飞行员发现该飞机仪表着陆系统出现多处故障，导致其需要采用手动方式使飞机降落。
“我们有多个仪表故障，燃油水平低。”根据录音，印航飞行员对空管说，“我们只有一部无线电高度表可用，空中防撞系统出现故障，自动着陆、风切变系统失效，减速板和辅助动力系统也无法工作。”纽约空管回应称，“收到。我需要研究一下情况，稍后回来与你联系，坚持一下。”
飞行员强调，“目前仪表着陆系统无法预测，每当我们转向定位器，它就消失了。”随后飞行员表示，他将采用“非精准进近”。空管方面曾考虑让该航班转往奥尔巴尼或波士顿机场降落，但在飞行员强调燃油即将耗尽后排除该选项。最终，双方经过沟通决定飞往位于新泽西的纽瓦克国际机场，因为当地天气状况稍有好转。
在空管的指引下，该飞机依靠仅存的着陆辅助设备接近跑道。在录音中，空管曾提醒飞行员，他们飞得太低。不过，在发生“危机”约30分钟之后，该飞机终于实现安全着陆。随后飞行员对空管表示感谢，空管回应表示，“不客气，我很希望当时能帮你更多。”
对于此事，印度航空发表声明称，该飞机的无线电高度表发生故障，相继使空中防撞系统和仪表着陆系统无法工作，“机组人员在故障和天气情况下谨慎考虑所有选项，决定转往纽瓦克着陆。”印航强调，机组人员在遭遇极端天气和意外技术问题的状况下成功完成着陆。声明称，机长和副机长报告进近不稳定后，决定启动复飞并转向，这一举动“出于飞行安全考虑，值得赞扬”。
印度民航局官员表示，相关调查正在进行中。该匿名官员称，“飞行员使飞机安全着陆，完成了一次出色的工作。我们的调查将聚焦于技术故障。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost