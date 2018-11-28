特朗普威胁对欧盟加税:欧盟成立就是为了伤害美国

“ 欧盟的创立就是为了伤害美国。 ” 特朗普又批评欧盟了。

美国《新闻周刊》 11 月 28 日消息，美国总统特朗普接受《华尔街日报》采访时细数了一系列欧盟 “ 伤害 ” 美国的例证，威胁要对欧盟进口产品加征关税。





“ 欧盟对我们非常不好。他们不买我们的农产品，他们不买我们的汽车，他们什么都不买。但我们却给了他们很多（钱） ” 特朗普在接受《华尔街日报》采访时向记者鲍勃 · 戴维斯抱怨道。

特朗普还说： “ 他们创造一个标准，我们制造一个产品，然后他们将制定一个与产品不同的标准，不管标准更低还是更高，但都跟产品不同。那么，我们的产品就无法进入欧盟。他们总是这么做。 ”

特朗普还放出话来：如果自己愿意，可以立马对欧盟征税。 “ 如果他们不能和我们在汽车贸易上达成一个公平协议，我可以在 12 分钟内做这件事。 ” 他说。

当记者追问特朗普想让欧盟怎么做时，他表示欧盟必须消除对美国汽车的关税障碍并且停止向美国人民征收巨额税款。

《新闻周刊》称，自从特朗普入主白宫以来，就未曾停止过对欧盟的批评。今年

7

月，特朗普公开宣称欧盟是一个威胁要削弱美国的对手，还将欧盟描述为

“

敌人

”

。（环球网）

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