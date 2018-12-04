美媒看衰“休兵” 90天后重燃贸易战

华尔街日报、彭博等引述分析师报导，过去一年美中在解决强迫技术转移、智财权保护等议题上都没有重大突破，特习会后双方虽决定暂时休兵，给90天时间继续协商，却不可能改变上述情况，两国后续谈判是荆棘满布，90天后贸易战将再度升级。





特朗普和习近平上周六于阿根廷的20国集团（ G20 ）高峰会场边举行会谈，特朗普同意明年1月1日起暂时不将中国2千亿美元产品关税由10％上调至25％，给予双方90天时间就强迫技术转移、智财权保护、非关税壁垒、网路间谍等问题继续协商；中国承诺采购大量的美国产品。





这个协议让全球投资人松口气，周一全球股市全面大涨。但分析师指出，美国要求中国进行结构改革，北京当局恐怕会认为在政治上是窒碍难行；美中谈判团队在过去一年来举行多次谈判，都无法解决双方的根本分歧，现在想在90天内取得共识，难度非常高。





贸易战停火“不代表实质突破”





荷兰合作银行驻香港亚洲金融市场研究主管艾佛利（ Michael Every ）表示：“如果美中暂时休兵是意味著有实质突破，我就不姓艾佛利，双方对贸易战都没有做好准备，也没有想要让步。”





华府战略暨国际研究中心（ CSIS ）中国问题专家甘思德（ Scott Kennedy ）指出，12月18日举行的中国改革开放40周年纪念大会，将成为美中贸易战发展的下个重要观察点，中国很可能利用这个场合强调经济改革的承诺。





但甘思德说，如果当天或当周中国没有出现新的重大公告，“那就能确定，中国并不会把这个（休战）当作是改变经济和产业政策的机会”；在此情况下，美中之间的关税战，必然会在休战九90后再度升级。





美国提出90天期限，意味谈判要在3月1日前后得出结果，正好在中国年度全国“两会”（中国全国人大、中国政协全国委员会会议）登场前夕，中国领导阶层在那段时间不太可能对外做出让步，这也拉高美中后续谈判的风险。（自由时报）

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