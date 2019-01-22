近三成全球CEO料未来一年经济增长下降 悲观情绪升温

国际会计和谘询公司--罗兵咸永道（普华永道、资诚）周二发表的调研报告指出，近三成的全球CEO（首席执行官）认为全球经济增长将在未来12个月内下降，较去年仅5%的比例大增，悲观情绪的升温前所未见。然而，亚太地区CEO则较为乐观，一半认为未来12个月全球经济增长将有改善；全球CEO这一数据的比例则为42%。
罗兵咸永道在瑞士达沃斯的世界经济论坛年会上发布《第22期全球CEO年度调研报告》指，总体来看，CEO们对全球经济增长的看法在今年更两极分化，但呈下降趋势。最显著的转变是北美的CEO们，由于财政刺激的效用递减和随之而来的贸易争端，乐观情绪从2018年的63%下降到37%。由于地区经济不稳定性的增加，中东地区也从52%大幅下降到28%。
“CEO们对全球经济的看法与主流的经济展望相符，他们都正在下调2019年的预测。随着贸易紧张和保护主义的加剧，理所当然人们的信心也正在减弱。从美国和中国向其他国家市场的投资转变，是对中美贸易争端不确定的反应。”罗兵咸永道全球主席罗浩智称。
国际货币基金组织（IMF）稍早下调今明两年全球经济成长预估，预测今年全球经济将成长3.5%，明年将成长3.6%，较去年10月的经济成长预估分别下调0.2个百分点和0.1个百分点。因欧洲和一些新兴市场经济疲软，且贸易紧张局势未能得到解决，可能会进一步损害正在放缓的全球经济。
罗兵咸永道指，CEO乐观情绪的下降也打击了各国的对外投资和增长计划。美国保持了27%的最高增长市场地位，但大大低于2018年的46%；第二最具吸引力的中国也从2018年的33%下降到24%；印度是今年新上榜的瞩目新星，最近刚超过中国成为增长最快的大型经济体。
“经济增长的不确定性使亚太地区的高管们感到不安，但是他们已经开始寻求新的增长机会并以敏捷的方式做出回应。”罗兵咸永道亚太及大中华区主席赵柏基表示。
他指出，亚太区高管正调整供应链和采购战略，通过技术和数字化的投入来提高数字化能力。
各国的调研结果都呈现不同程度的CEO信心下降。在中国内地，由于贸易紧张、美国关税和工业生产减弱，从2018年40%降至今年的35%；在美国，由于贸易紧张和经济放缓，从52%降至39%；至于德国，因贸易紧张、经济放缓和无序脱欧的风险，从33%降至20%。
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