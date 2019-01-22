近三成全球CEO料未来一年经济增长下降 悲观情绪升温

国际会计和谘询公司 -- 罗兵咸永道（普华永道、资诚）周二发表的调研报告指出，近三成的全球 CEO （首席执行官）认为全球经济增长将在未来 12 个月内下降，较去年仅 5% 的比例大增，悲观情绪的升温前所未见。然而，亚太地区 CEO 则较为乐观，一半认为未来 12 个月全球经济增长将有改善；全球 CEO 这一数据的比例则为 42% 。





罗兵咸永道在瑞士达沃斯的世界经济论坛年会上发布《第 22 期全球 CEO 年度调研报告》指，总体来看， CEO 们对全球经济增长的看法在今年更两极分化，但呈下降趋势。最显著的转变是北美的 CEO 们，由于财政刺激的效用递减和随之而来的贸易争端，乐观情绪从 2018 年的 63% 下降到 37% 。由于地区经济不稳定性的增加，中东地区也从 52% 大幅下降到 28% 。





“CEO 们对全球经济的看法与主流的经济展望相符，他们都正在下调 2019 年的预测。随着贸易紧张和保护主义的加剧，理所当然人们的信心也正在减弱。从美国和中国向其他国家市场的投资转变，是对中美贸易争端不确定的反应。 ” 罗兵咸永道全球主席罗浩智称。





国际货币基金组织（ IMF ）稍早下调今明两年全球经济成长预估，预测今年全球经济将成长 3.5% ，明年将成长 3.6% ，较去年 10 月的经济成长预估分别下调 0.2 个百分点和 0.1 个百分点。因欧洲和一些新兴市场经济疲软，且贸易紧张局势未能得到解决，可能会进一步损害正在放缓的全球经济。





罗兵咸永道指， CEO 乐观情绪的下降也打击了各国的对外投资和增长计划。美国保持了 27% 的最高增长市场地位，但大大低于 2018 年的 46% ；第二最具吸引力的中国也从 2018 年的 33% 下降到 24% ；印度是今年新上榜的瞩目新星，最近刚超过中国成为增长最快的大型经济体。





“ 经济增长的不确定性使亚太地区的高管们感到不安，但是他们已经开始寻求新的增长机会并以敏捷的方式做出回应。 ” 罗兵咸永道亚太及大中华区主席赵柏基表示。





他指出，亚太区高管正调整供应链和采购战略，通过技术和数字化的投入来提高数字化能力。





各国的调研结果都呈现不同程度的 CEO 信心下降。在中国内地，由于贸易紧张、美国关税和工业生产减弱，从 2018 年 40% 降至今年的 35% ；在美国，由于贸易紧张和经济放缓，从 52% 降至 39% ；至于德国，因贸易紧张、经济放缓和无序脱欧的风险，从 33% 降至 20% 。





由于与美国持续的贸易紧张，中国内地

CEO

们已经通过寻求市场多样化来实现增长，只有

17%

的

CEO

选择美国，远低于

2018

年的

59%

。其他三个吸引力排名居前五位的国家里，德国从

20%

降至

13%

，印度从

9%

降至

8%

，英国从

15%

降至

8%

。亚太地区方面，

CEO

们首选美国（

31%

）、中国内地（

30%

）和澳大利亚（

11%

）作为对其增长前景最重要的市场。（路透社）

Twitter

sgnypost





