海航入股巴西第二大机场

巴西利亚电，一名巴西政府官员今天表示，中国海航集团同意从受腐败影响的奥德布雷希特建筑公司购买位于里约热内卢的机场的部分股权。
中国海航集团将取代奥德布雷希特建筑公司成为巴西加利昂机场的联合控股方，该机场是巴西第二大航空枢纽，每年客流量约1700万人次。
巴西政府高级经济官员塔西西奥·德弗雷塔斯对本社记者说：“奥德布雷希特建筑公司已经与中国海航集团达成协议，只剩下一些文书工作。”
海航集团经营的业务包括航空公司、机场和酒店等。海航集团将持有机场80亿美元的股份，与新加坡樟宜国际机场组成联盟。
奥德布雷希特建筑公司被卷入震撼巴西政界的大型腐败丑闻，成为“洗车行动”调查的对象。这家公司的前高管承认曾经为获得合同行贿,并指认多名接受贿赂的政客，希望换得较轻的刑罚。
德弗雷塔斯说一家与‘洗车行动’有关联且没有评级或声誉的公司将离开“机场联盟”，“机场的业务仍将继续，发展良好的海航集团将加入联盟”。
海航集团和樟宜国际机场将组成名为里约加利昂的联盟，共同拥有加利昂机场51%的股权。其他49%的股份由巴西政持有。(法新社)
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