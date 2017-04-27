Google自动驾驶汽车启动免费试乘 向普通民众开放申请

美媒称，多年来一直被认为拥有业内领先自动驾驶技术的谷歌（Google）公司，最近将其自动驾驶汽车部门命名为“出行新方式”。
据美国沃克斯网站4月25日报道，近几年来，“出行新方式”在公路上行驶的自动驾驶汽车有数十辆，在实际路面上的驾驶里程已经累计超过200万英里（约合322万公里）。
如今，“出行新方式”正在采取下一步行动：向普通民众开放其测试计划。美国菲尼克斯地区的居民可以申请参加这家公司新推出的测试计划。
谷歌公司首席执行官约翰·克拉夫奇克在24日发布的博客文章中说，“数以百计的”家庭将获准参与这一计划。这些家庭需要提出申请。被“出行新方式”公司选中的幸运家庭会免费获得不受限制的用车机会。
“出行新方式”目前已经拥有100辆克莱斯勒汽车公司的厢式旅行车，并且为支持这次测试计划又订购了500辆。测试的目的不仅是要获得新客户的反馈，还要收集更多现实环境下的数据，包括路况和自动驾驶汽车在城市实际路面行驶时所面对的挑战。
这种厢式旅行车会有一名“出行新方式”公司员工坐在前座，随时准备在自动驾驶软件出问题时接手。“出行新方式”公司希望最终能够无需驾驶人员出面，不过这家公司尚未透露打算在多久以后实现这一目标。
这一消息似乎也证实“出行新方式”正计划走优步式的叫车模式，而不是直接将汽车卖给客户。这样做的一大优势是，“出行新方式”可以逐步展开业务，一次只针对一个大城市。
菲尼克斯是一个理想的起步城市，因为在这里行驶的汽车很少遭遇雨雪天气或结冰路面。一旦“出行新方式”掌握了如何在这种相对容易的环境下自动驾驶，它就可以应对在西雅图的绵绵细雨中或者在明尼阿波利斯的结冰路面上行驶的挑战。
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