美国海军称，美仍将考验北京在南海的声索

美国太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特说，美国海军仍将挑战中国等国在南海的主张，同时表示“航行自由”巡逻的间断并不意味着这一争议水域对特朗普政府来说不再是重点。
“我们正处于政府换届中，”斯威夫特8日在新加坡的一个发布会上说，“新政府目前正在脚踏实地，确定如何更好地利用这些机会，以及我们可以在哪里等待一会儿。
他说:“当在该地区存在利益，而我们又有军舰在此，这就是一种机会。”同时，他还表示，海军会继续提议开展此类行动。他说，特朗普政府对该地区的“政策没有变化”。
一名五角大楼官员此前说，自特朗普上任以来， 美军一直没有在南海区域进行“航行自由”巡逻。 在竞选期间，特朗普对中国在南海的造岛行动提 出挑战。但他近来已表明，希望依靠与中国的合作来遏制朝鲜。
东盟十国领导人也对中国表现出了更友好的态度。在4月底的马尼拉峰会后，他们发表声明提到了在南海“东盟与中国不断增进的合作”。他们欢迎在今年年中“敲定南海行为准则的框架”。
斯威夫特说，军方提议开展“航行自由”行动的进程并没有改变。
他还表示并不担心中国的第二艘航母，这也是其自主建造的第一艘航母。“假如你有全球化的经济，那么我想你就需要一支全球化的海军来保护它 。
他说:“中国正在全球舞台上崛起，在我看来，这个舞台并没有变大，因此我们需要为中国腾一些地方，这符合所有人的最优利益。假如他们认为自己需要航母来支持其海上战略，那我觉得不必为此担心。”（美国《星条旗报》网站）
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