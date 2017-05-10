签署中国和新加坡建交公报的中国前外长钱其琛逝世

新华社北京消息，中国前外长钱其琛昨夜逝世，享年90岁。
钱其琛在担任外交部长期间，1990年和时任新加坡外交部长的黄根成一起，签署了中国和新加坡建立外交关系的联合公报。
新华社在发布的钱其琛讣闻中说，中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，我国外交战线的杰出领导人，中国共产党第十四届、十五届中央政治局委员，原国务委员，国务院原副总理钱其琛同志，因病于2017年5月9日22时06分在北京逝世，享年90岁。
钱其琛，1928年生于天津，上海嘉定人，1942年加入中共。其仕途从上海起步，在中共建政前后在上海担任地方官员，后调至共青团中央，并赴苏联学习。
此后他深耕外交系统，至1988年担任外交部部长，1991年升任国务委员，1992年当选中共政治局委员。
钱其琛在中国回收香港前夕，负责相关筹备事务。后于1998年担任中国国务院副总理。在中国回收澳门前夕，钱其琛再次担纲筹备事务重任。
他曾当选为中共第十二届中央候补委员、中央委员，第十三届至十五届中央委员，第十四届、十五届中央政治局委员。
钱其琛于2003年3月退休，时年75岁。他在去世前担任北京大学国际关系学院名誉院长。
钱其琛担任外交部长一职长达十年，亦是中国首位外交部新闻发言人，有中国“外交教父”之称。1949年中共建政后，钱其琛曾在中国驻苏联大使馆工作，文革后出任外交部新闻司司长、副部长，1988年出任外交部长。
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