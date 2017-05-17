习近平李显龙互致问候与祝愿

新加坡5月16日电，新加坡总理李显龙16日在总统府会见中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长赵乐际。
赵乐际转达习近平主席和李克强总理对李显龙的亲切问候与良好祝愿。他说，中方重视发展中新关系，愿加强同新加坡在各领域的合作，推动中新关系取得更大发展。希望新方积极发挥中国－东盟关系协调国作用，共同维护地区和平稳定与繁荣。中国共产党重视发展同新加坡人民行动党的友好关系，愿加强两党人民往来，互学互鉴治党理政经验，更好造福两国人民。
李显龙请赵乐际转达对习近平主席和李克强总理的亲切问候与良好祝愿，祝贺中国成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛。他表示，新中两国是重要合作伙伴，拥有广泛的共同利益。新方高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议，希望进一步参与“一带一路”建设。作为东盟－中国关系协调国，新加坡将积极推动东盟与中国关系不断向前发展。人民行动党将与中国共产党密切友好往来，交流治国理政经验，助力各自事业发展。
在新加坡期间，赵乐际还分别会见新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤、荣誉国务资政吴作栋，出席第六届中国－新加坡领导力论坛开幕式，并考察新加坡国立大学李光耀公共政策学院。（新华社）
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