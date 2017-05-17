法国新总统马克龙执政面临多重挑战

外媒称，在14日上午就职之后，马克龙总统前往巴黎市政府，向“让每个法国人都感到自豪”的巴黎表示致意，并借此机会许诺，争取“让全球化对每个人都有利”。
据法新社5月14日报道，马克龙说：“未来5年的挑战将是阻止我们的国家衰退，同时争取像巴黎出色地做到的那样，让全球化和我们国家的开放对每个人都有利。”
在谈到循环经济和合作经济的潜能时，他表示想要“抓住这些新机遇”，但“同时也要通过提供新的保证来加以保护”，并重申其竞选主题“开放和保护”。
据德新社报道，马克龙15日前往柏林，与德国总理默克尔会晤，他可能不仅会强调对欧盟的支持，还会支持加强法德联盟。
这位法国新总统在就职演说中介绍了自己任期的目标，并表达了自己推动欧盟改革的决心。
马克龙说：“我们需要一个更高效、更民主、更政治化的欧洲。”
马克龙还承诺努力振兴法国经济，并改变法国人在政治上的无力感。他说：“这将是一个缓慢的过程，非常困难，但必须去做。”
另据美联社5月14日报道，刚刚就职的法国最年轻的总统马克龙，面临着让这个在恐怖主义、长期失业、移民和与欧洲关系等问题上产生严重分裂的国家统一起来的艰巨任务。
工会已经举行了反对马克龙的抗议，他们把这位亲企业的前经济部长视为叛徒，因为他在政府任职期间取消了一些劳动保护措施。马克龙上任后计划深入改革，包括为企业和劳动者减税，增加对技术的投资，促进自由贸易。
一些抗议海报已经把他称为不受欢迎的离任总统奥朗德的“继承人”或大企业的傀儡。
他14日承诺，要让法国人“和解并团结一致”，并重建这个在全球化浪潮中充满衰败感的昔日大国的信心。
法国人担心移民的文化、经济、宗教影响，担心法国与谷歌这样的跨国巨头竞争的实力。马克龙和被他击败的对手勒庞在竞选期间都遭遇过暴力抗议、扔鸡蛋或是起哄。选举闹剧让一些选民同时放弃了两位候选人和他们提出的方针。在5月7日的最后投票日，选民弃权和提交无效选票的数量大幅上升——占选民数量的1/3。
为了顺利执政，马克龙领导的羽翼未丰的“前进”运动必须在下月的国民议会选举中赢得多数席位。
这并非易事。马克龙是法国现代史上第一位以独立候选人身份当选的总统。
在大选第二轮投票中帮助马克龙击败勒庞的那些对手，正在积极准备在下月11日和18日举行的两轮议会选举中击败他。议会的全部577个席位都将是争夺目标。
如果其他政党获得多数席位，马克龙将不得不任命其他党派的人为总理，法国人把这种情况称为“共治”。
如果马克龙的政党表现不佳，他就只能被迫组建联盟，这在欧洲很多国家都十分常见，但在法国却不同寻常。
支持欧盟的马克龙当选欧元区第二大经济体总统，让整个欧盟松了一口气。
英国计划于2019年退出欧盟，法国在欧洲的地位将变得更加重要，因为届时法国将是欧盟成员国里唯一拥有核武器的国家，以及唯一的联合国安理会常任理事国。
马克龙在发表获胜演说时承诺“重建欧洲和欧洲人民的关系”。而具有象征意义的是，他15日将前往柏林会晤他作为总统会见的首位外国领导人——德国总理默克尔。
但欧盟未来的稳定性还不能确定。英国脱欧谈判前途未卜，邻国意大利的民粹主义政党也有脱欧意愿。
马克龙现在的任务是，向勒庞的支持者证明，他会兑现自己的承诺，对欧盟进行彻底的改革。
自2015年以来，法国已有230多人死于极端主义袭击，马克龙必须证明自己会拿出一个积极的计划，保护法国不受恐怖主义威胁。
这位前银行家在竞选时提出的解决极端主义袭击的计划是，要求互联网公司公布加密信息。
马克龙上任第一天就前往一家军队医院，并承诺将不遗余力地打击极端主义和独裁主义，“纠正世界上的暴力行为，捍卫自由”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost