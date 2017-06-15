美军轰炸机“全明星阵容”首现欧洲：安抚盟友 未带弹药

美国《星条旗报》网站6月12日发表题为《美国战略轰炸机“全明星阵容”在欧洲进行历史性部署》的报道称，派驻德国的美国空军第三航空队司令理查德·克拉克12日说，美国将全部三种空军全球打击司令部的战略轰炸机都部署到了欧洲战区，但并不是为了应对具体的威胁。
克拉克在一个电话会议上说，将所有三种轰炸机同时部署到欧洲是为了加强机组人员的培训以及提高飞机与盟军之间的协同作战能力。其中一部分轰炸机将参与近期在欧洲举行的北约军演。
克拉克说：“我们拥有的轰炸机的确加强了我们的军队在应对当前愈加紧张的全球安全环境时的可靠性。”
他说：“我们进行的演习非常透明。我们不是要应对某一个特别的威胁。我们只是在为任何可能出现的威胁做准备。”
“全明星阵容”的8架轰炸机和约600名飞行员目前被部署在了英国皇家空军费尔福德空军基地，这一位于伦敦以西的空军基地能够承载重型轰炸机的起降。
三架B-52H“同温层堡垒”远程战略轰炸机和三架B-1B将在历时约3周的演习期间，参与“军刀出击”和“波罗的海行动”演习。而两架B-2“幽灵”隐形战略轰炸机在欧洲待的时间较短，不直接参与演习，克拉克说。
尽管这些轰炸机的有效载荷令人惊叹，但它们是“没有装载弹药的”，不会参与演习的实弹部分。
克拉克说，将这三种轰炸机部署到欧洲面临的最大的挑战是飞越大西洋期间进行空中加油所需的空中加油机，以及轰炸机在欧洲期间的后勤保障。
他说：“对于费尔福德基地的后勤支持，我们需要进行微调，以保证我们能够从那里采取行动，因为我们希望今后更多地这样做。”
克拉克还说，最近，一架俄罗斯战机在波罗的海上空拦截一架B-52轰炸机是国际海域的标准做法，俄罗斯并没有对“我们的轰炸机构成任何威胁，俄罗斯的战斗机也没有面临任何危险”。
俄罗斯和北约的军机经常紧急起飞拦截对方正在飞越国际海域的飞机。
他说：“美国的轰炸机飞行员接受过应对拦截的训练，而俄罗斯飞行员看起来也接受过进行拦截的培训。我认为，只要他们像以往一样遵守规则，就不构成任何问题。从某些方面来讲，我认为这对双方飞行员都是有益的。”
此次轰炸机的部署是在另外一个具有历史意义的部署之后进行的。4月，空军首次在欧洲部署了F-35联合攻击战斗机，以安抚盟友对日益咄咄逼人的俄罗斯的担忧。
克拉克指出，空军在不到一年前向太平洋地区部署了类似组合的轰炸机阵容。
他说：“类似这样的部署使得我们可以微调我们所有轰炸机之间的协同工作能力。我们进行这种部署的机会变得越来越少，我们必须确保我们能够最大限度地使用它们。”
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