惨剧！1人被困储水池8人前去施救 结果9人均死亡！

6月12日，广西平果县新安镇汤那村黄胎屯发生一起突发事件，9名村民被困晕倒水池内，后经抢救无效死亡。
9人晕倒储水池：沼气中毒死亡
据介绍，当时一村民下到自家储水池拆除水池顶部模板时被困，随后8名群众闻讯赶来救援，均晕倒在水池内。13日中午，平果县公布了事故调查结果，称9名村民系沼气中毒死亡。
事发后，当地政府立即组织相关人员赶赴事故现场，展开救援工作。多名医务人员对被解救出的被困人员进行了心肺复苏等救治。当天中午12时许，9名重度昏迷受伤人员全部转入该县人民医院接受抢救。下午4时50分，一名黄姓村民经抢救无效死亡；截至当天下午6时50分，其余8名重度昏迷的村民，经抢救无效相继死亡。
据一名当时在事发现场的知情人士介绍，见到9人进池后不出来，在场的村民意识到可能是水池内存在有毒气体或有毒物质，所以迅速组织人员用工具在水池旁边砸出了个缺口，以便通风透气。这一措施给随后的救援人员纾解了危险。
13日中午，平果县召开“6.12”意外事故原因调查研判会，对9名群众在水池内不幸身亡的原因进行了分析。调查研判小组专家称，通过对水样、现场空气的检验，加上尸检等结果，得出了事故结论：9名村民系沼气中毒死亡。村民在建家庭水柜的过程中，在柜内底部残留有13cm高的发黄混浊的积水，柜内有陈旧木头、木屑和其他杂物，施工以后一直处于高温环境下并封闭32天，柜内在高温厌氧条件下产生沼气。
血的教训：近期多地连发类似惨剧
重庆消防部门5月30日通报，5月29日晚间19时许，重庆奉节县白帝镇3人在清理沼气池内杂物时晕倒在池内。据现场群众介绍，事发时，先是一人未做防护措施便下到沼气池清理杂物，因没有关闭电源造成触电，另外两人在营救过程中，也因接触到漏电，跌入沼气池。虽经全力抢救，但因长时间吸入过多毒气，3人仍不幸身亡。
5月19日，辽宁大连市委宣传部通报，大连旅顺口区一盐场当天上午发生村民掉入污水池伤亡事件。经过初步调查，因村公共污水收集池堵塞，有村民下去疏通晕倒，后多人在参与施救过程中掉入池中，造成8名村民死亡，2人受伤。
广东潮州市饶平县人民政府5月13日晚通报，该县新圩镇南山村当天上午发生一起沼气中毒事件。通报称，南山村村民王某一家到自家山地猪舍化粪池抽取池液浇果园，由于管道堵塞，王某的女儿下化粪池处理堵塞管道，昏迷在化粪池内。王某夫妇和两名儿子发现后相继下化粪池施救，也昏迷在化粪池内。王某另外一名儿子发现情况后，随即打电话向其父亲好友吕某求救。闻讯赶来的吕某在施救过程中也昏迷在化粪池内。事故导致6人死亡。
提示：进入不明深池需做足防护
上述事故造成多人死亡的原因多是因为未采取防护措施进入有沼气的区域，结果中毒死亡。无论是进入沼气池、枯井或是水池施工操作，都有一定的安全隐患。因此，进入池子内，一定要提高安全意识，做好相关防护工作。
1.入池前要先做动物试验
人员进入沼气池、枯井、水池前，先打开活动盖板，用排风扇通风换气。然后用鸡、鸭、兔等小动物绑好放入篮子中，用绳子系入池中试验20分钟。如果没有出现不良反应，人员方可入池工作；如果小动物反应异常，则要继续通风换气，直到不再有危险。
2.严禁用明火在池内照明
在进入沼气池维修、特别是出沉渣时，不要用蜡烛等明火照明，要用手电或日光灯系入池中，以免爆炸。
3.池内作业时间不宜过长
在出料和维修时，除有专人看护外，还要注意适时替换池内作业人员，免得一人作业时间过长而导致中毒。
总之，下到密闭环境的区域作业，一定要提前做好防护措施，这些血的教训一定要汲取。
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