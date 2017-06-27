澳大利亚必须拥抱中国

澳大利亚企业家哈罗德·米切尔的文章，题为《我们必须拥抱世界，特别是中国》。文章称，澳大利亚需保持开放，支持国际主义和全球化。
文章称，作家加文·孟席斯讲过一个更有争议的故事：1421年郑和率领他的舰队访问了澳大利亚的东海岸和西海岸。多年来，多元文化主义是一种经济战略，也是一种社会政策。澳大利亚的人口不到世界人口的百分之一，但创造了世界上第13富的国家，这完全是移民的结果。
文章称，现代的澳大利亚始于19世纪，这个世纪属于欧洲和英国，随后的20世纪是美国的世纪。但是21世纪属于亚洲，必须明白的是，这对世界而言并不稀奇。到本世纪中，亚洲将占世界财富的50%，四大经济体中三个是澳大利亚的邻国。澳大利亚在这个新的世界里占据了走向繁荣的有利位置。
文章称，约50万澳大利亚人拥有华人血统，这是澳大利亚多元文化社会的重要组成部分。多样性意味着澳大利亚与世界各地的关系都很密切。现在，澳大利亚面临着关闭国境和把人赶走的压力，但澳大利亚必须拥抱世界，尤其是中国。
文章称，2月份，马云在墨尔本宣布阿里巴巴集团的澳大利亚总部开张。这里已经是香港铁路有限公司、长城汽车的子公司哈弗汽车、富华国际集团、中信集团等在澳大利亚的总部所在地。澳大利亚与中国的关系不只是贸易。这种关系是建立在真正的互信、理解和长期关系的基础之上的。
文章称，投身于商业和公职的过程中教会了自己一件事，澳大利亚不能自我孤立。澳大利亚需要对世界开放，面向推动进步的伟大力量开放。“一带一路”倡议是一个很重要的例子。这是中国的一个庞大基础设施计划，通过古丝绸之路和海上航线将中国与欧亚大陆、非洲、中东和欧洲联系在一起，促进贸易和经济增长，同时缩短货物运输时间。
文章称，国际主义和全球化是这个世界可以发挥作用的唯一途径。壁垒和仇外心理不是。
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