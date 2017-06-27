世界秩序处于“G0”状态

美国总统特朗普宣布退出应对气候变化的国际框架《巴黎协定》，显示当今世界正处于“G0”状态，没有哪个国家具有稳定的领导力。
特朗普是美国自上世纪30年代以来首位认为担当世界领袖不符合美国利益的总统。这的确不是他的问题，他并未把这个世界看成一个既有对立也有合作的社区，而是当作强势领导人维护支配地位的战场。特朗普本人迷恋这一观点，他的忠实支持者也抱着同样的想法。
那么欧洲是当今自由世界的领导者吗？答案也是否定的。欧美同盟多年来一直在慢慢地走向空洞化，德国和法国领导人都在东一头西一头地探索新的战略。美国对北约持怀疑态度，英国已经脱欧，反欧盟政党的支持率持续上升。在如何选择欧洲前进的最佳路线问题上，德法似乎尚未达成一致。
中国能否成为贸易领域的新领袖？中国因坚决维护国际自由贸易而备受世界瞩目。但中国参加的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）几乎没有提及投资、知识产权和竞争政策，不会像跨太平洋伙伴关系协定（TPP）那样带来真正的市场统一。
中国提出了广域经济圈构想“一带一路”倡议，这是一个向南亚和中亚进行大规模投资、在欧亚之间建立贸易通道的雄心勃勃的工程。如果付诸实施，也许会对中国、欧盟及两者之间的贫困国家的经济起到前所未有的推动作用。但中国在安全问题上尚无法发挥巨大的领导力。
“G0”世界在反恐领域体现得最为显著，各国进行情报共享本应是一个共识，但互不信任成为网络世界的显著特征。世界的火药桶与“跨国问题”今后仍会继续增加，不仅没有解决根源性问题，甚至没有一个值得信赖的合作计划。眼下“G0”的世界秩序还将继续下去。
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