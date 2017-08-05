联合国通过“史上最严”对朝制裁决议

外媒称，联合国安理会5日通过了迄今为止最严厉的对朝鲜制裁措施，希望借此在经济上给这个国家施加更大压力。
据德国新闻电视频道网站8月5日报道，安理会一致通过了一项包括禁止朝鲜出口煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海产品的决议。美国提交的决议草案也得到了俄罗斯和中国的赞成。
报道称，自2006年以来，联合国已多次通过涉朝决议。此前的决议并未奏效——尽管遭到各种警告，但平壤仍继续推进导弹试射和核计划。长达10页的这项最新决议对朝鲜最近的导弹试射进行了最强烈的谴责，并称这些做法“公然无视安理会现有决议”。
安理会还对9名参与银行业务和军事业务的朝鲜人实施旅行禁令和资产冻结。包括两家银行和两家保险公司在内的4家朝鲜企业也被冻结资产。
据法新社8月5日报道，联合国安理会5日一致通过了一项由美国起草、旨在大幅加强对朝制裁的决议，该决议对朝鲜出口进行限制，该国将因此每年减少10亿美元收入。
报道称，这是美国总统特朗普上台以来首次对朝鲜采取如此大规模的制裁。
该决议禁止朝鲜的所有煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海产品的出口，这将使现金紧缺的朝鲜每年约30亿美元的出口收入减少约1/3。
报道认为，如果朝鲜的主要经济伙伴中国和俄罗斯全面执行决议，那么朝鲜在寻求发展自己的武器计划时将承受巨大压力。
该决议还将9名朝鲜官员和包括朝鲜主要外汇银行在内的4个实体加入制裁黑名单。但新决议没有像美国最初提议的那样削减对朝原油供应，如果那样做将对朝鲜经济造成严重打击。
另据英国《每日电讯报》网站8月5日报道，联合国安理会决定对朝鲜实施新制裁，禁止朝鲜总额10亿美元的出口，这将使该国出口收入减少1/3。
报道称，该决议5日在安理会得到一致通过，这意味着中俄放弃了它们传统上对朝鲜的支持，加入到一场罕见的共同力量展示之中。
该决议是有史以来对朝鲜实施的最大规模的单一经济制裁，也是联合国对一次弹道导弹试射所实施的最大规模惩戒。
报道称，朝鲜最大的收入来源煤炭出口将被全面禁止，这将导致朝鲜政权每年损失超过4亿美元外汇收入。每年约2.5亿美元的铁和铁矿石出口也将被叫停，同时被叫停的还有价值3亿美元的海产品出口和价值1.1亿美元的铅和铅矿石出口。
决议还禁止其他国家增加对朝鲜劳工的工作许可，这是朝鲜政府的另一个资金来源。决议还禁止其他国家与朝鲜成立新的合资企业，同时禁止向现有合资企业追加海外投资。
报道称，安理会已对朝鲜实施多轮制裁，但都未能阻止朝鲜提高其弹道导弹和核武器能力的努力。不过，希望这一次由的制裁决议能让朝鲜的武器计划三思而后行。(参考消息稿）
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