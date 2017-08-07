黄靖案：新加坡外交界震惊 吁严查外聘智库高层的背景

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授黄靖，被指为外国政府作代理人对新加坡外交政策施加影响，新加坡周五（3日）宣布驱逐黄靖，剥夺其永久居民资格，并且黄靖将终身不得再进入新加坡。





消息传出，震惊了新加坡国会议员和外交关系方面的专家。新加坡《今日报》日前报道，他们对事件表达关切，因为黄靖在新加坡好几个智库任职并具有“特别地位”（privileged position）。





黄靖是2008年来到新加坡，之后担任新加坡国立大学李光耀公共政策学院特聘讲座教授、李氏基金会美中关系教授，以及亚洲与全球化研究所所长等职务。





新加坡国立大学政治学者彼尔维尔星指出事件的严重性，因为黄靖在新加坡具有“特别地位”（privileged position），他和很多影响观点的人一起共事。





他表达关切的是，黄靖在新加坡顶级智库担任高级职位，并在新加坡居住多年。





彼尔维尔星也是拉贾惹南国际研究学院国家安全卓越中心的兼职高级研究院。





他说，黄靖这样的位居战略职位，可以形塑我们的要员的思想及意识形态，因此，最后可以影响到国家政策等。





三巴旺集选区议员、政府国会国防及外交委员会主席维凯，指黄靖试图影响政府是“非常严重”和“令人担心”的事。





维凯说：“或许他未必起到了多么大的影响，但这种企图……无论成功还是不成功，这是令人担心的事……”





过去，新加坡政府已经侦破了一些为外国进行颠覆活动的案件。





武吉班让单选区国会议员张俰宾说，如今，这样的威胁可能更大。他指出，在今天的互联网世界里，要减少外国势力的影响具有难度。





他说，新加坡人必须通过可靠的信息来源，例如政府的公告，来了解我们国家发生的情况。





根据其他国家的经验，张俰宾重申，那些为外国机构工作的个人的潜在影响，可能是严重的，将影响新加坡人的生活质量。





尤索夫伊萨东南亚研究院研究员穆斯塔法•伊兹丁说，对于某些人不仅让其停职，而且要永久禁止其入境新加坡，显示外国影响的范围和程度是很麻烦并是很有问题的。





“尤其是新加坡这样的小国，外国干预内部事务被视为严重的威胁，也可能对国家的治理有长期的不利影响。”





穆斯塔法•伊兹丁也指出，人们可能会问，黄靖这样出任如此高级的职位之前，是否进行过全面的背景调查？





彼尔维尔星同意这一点，认为这对新加坡是很好的一课，为了保卫新加坡的利益，在智库招聘时，必须更加谨慎。

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