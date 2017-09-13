印度欲购新中程反舰导弹 反制中国海军进入印度洋

英国《简氏防务周刊》网站8月15日发表了里兹万·拉赫马特的题为《印度发布中程反舰导弹信息请求》的报道。
报道称，印度国防部发布了信息请求，这是印度海军获取中程反舰导弹及相关发射系统供水面舰艇使用的程序之一。
信息请求显示，印度想要获取24套导弹发射系统，包括安装在未指明舰艇上的相关发射控制雷达和支撑装置。
根据要求，买方要具体说明导弹参数，包括最大和最小捕捉距离、发射重量、机身特性以及可部署的弹头类型。还要求公布的细节包括系统所含的工程、训练和救生设备，以及关于是否有机会安排向国内行业伙伴转让技术的信息。
信息请求中的一段文字称：“别国海军正在使用这一系统，这一点很合心意。”
反舰导弹和相关发射系统的正式信息请求预计将在2018年上半年发布。经过挑选，获胜的卖家要先交付部分产品。
信息请求是在8月7日发布的，印度国防部指出，只会接受原始设备制造商、授权卖家和政府出口机构的回应。
2017年，印度和外国国防企业宣布了多个行业合作协议，包括以色列和韩国的企业。
其中有印度信实国防公司和韩国LIG Nex1公司签署的寻求机会向印度武装部队提供国防装备的协议。合作的目的是吸取这家韩国企业为韩国海军制造军需品的经验，例如导弹和反舰导弹。
最近宣布的另一个合作是印度卡利亚尼战略系统公司与以色列拉斐尔先进防务系统有限公司成立的合资企业。《简氏防务周刊》在8月初报道，这家名为卡利亚尼拉斐尔先进系统的合资企业最初将寻求签署合约，升级印度陆军的俄制BMP-2/2K“萨拉斯”步兵战车。但是，鉴于卡利亚尼集团制造军需品和国防电子产品的经验以及拉斐尔公司开发反舰武器的历史，这一合作可以扩大至海军导弹系统。
报道称，信息请求没有给出关于这些导弹及相关系统预计安装何种舰艇的信息，但普遍预计会安装在新建平台上，例如加尔各答级导弹驱逐舰和施瓦利克II级导弹护卫舰。但是，也有可能这些导弹是用来取代印度海军老旧的KH 35E“天王星”雷达制导反舰导弹的，后者目前部署在戈拉级轻型巡洋舰和德里级驱逐舰等舰艇上。
报道称，由于印度认为中国水面舰艇和潜艇日益加大在印度洋地区的军事存在，所以印度海军开始着手现代化努力，以提高反潜艇和水面战能力。购置新型中程反舰导弹可以看做是印度加强海军在附近海域作战力的另一项努力。
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