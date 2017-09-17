低薪低到“世界出名”？新加坡出租司机叹：台湾人真可怜

据台湾“中时电子报”9月16日报道，台湾民众长期低薪，人才外流到过去同为“亚洲四小龙”的新加坡，新加坡出租车司机聊到这个话题时表示：“台湾有好人才，政府却留不住”，感叹“台湾人真的很可怜”。而大中华地区金融界知名投资银行家黄齐元，日前在台湾《商业周刊》发文，分享了这段谈话。
那名新加坡司机说：“因台湾工资太低，这几年好多人都到新加坡工作，有不少人到赌场做发牌小姐，都比较吃苦耐劳”，一个月薪资大约3000多元新币(约人民币14380元)。
不只赌场工作，教师也很热门。司机说：“幼儿园教师工作条件比台湾好很多，每天8小时，准时下班，在台湾他们什么都要做，累得要死，还要帮小朋友擦大便。”他补充：“台湾刚毕业大学生的薪水，就和马路打扫的老先生一样。”一个月薪资约1000多元新币(约人民币4800元)。
该司机的结论是：“台湾人真的很可怜，就像我们一位前副总理说的，不要沦落到台湾的下场，阻止外籍人才进入，而本地人才又不断流失。”
黄齐元表示，新加坡成功关键有四点：第一是开放(汇集全球人才，成为区域枢纽);第二是转型(积极改变自己，拥抱新的事物);第三是效率(政府执行力强，企业人民守法);第四是和谐(但这也有代价，新加坡媒体自由度非常之低)。
黄齐元表示，台湾当局行政团队效率不彰，企业单打独斗可以，但整合就不行，他也声称：“台湾人民如果团结，力量‘无人可挡’，反之则内耗不断。”
黄齐元补充，目前看来，赖清德“内阁”的重要任务是消灭“党产会”、追杀财团;台湾的敌人不在海外，也不在对岸(大陆)，其实在我们心中。
最后，黄齐元写下：“We dont need your pity(同情), Sir.但我们能怪谁？这是我们自作自受，只能说可惜、可悲又可恨。”（环球网）
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