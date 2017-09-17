路透社：新加坡人对无竞争的总统选举发起静默抗议

路透社报道，几百位新加坡人于16日针对此届总统选举发起静默抗议。
在此届总统大选中，由于余下4名候选人均未通过总统选举委员会的资格鉴定，因此前国会议长哈莉玛（Halimah Yacob）无需经过投票就当选为新加坡首位女总统。
但是，其它候选人的被淘汰，却引起了部分人的不满。
据路透社报道，抗议者在芳林公园入口处张挂起了“被剥夺了选举 #不是我的总统（ROBBED OF AN ELECTION #NotMyPresident）”的布条。
22岁的Anna告诉路透社说：“我们关心国家、以及它的走向。这是一件我特别强烈关注的事件。”
第一次参加抗议活动的她也表示，当局的权力“没有被约束”。
如果举行选举，所有21岁以上的公民都有资格投票。
为了增强包容性，具有多元文化的新加坡将今年的总统职位保留给了少数族裔马来社区的候选人。
据新加坡选举局表示，被淘汰的四名候选人之中，其中两名因为不是马来族裔，因此不符合参选资格。而哈莉玛则因为担任过超过三年的高级公职，因此自动获得参选资格，并在13日的提名截止后被宣布当选。
严格的参选资格规定中包括一项要求，即私营部门的候选人必须带领过具有缴足资本至少5亿新币的企业。
16日的抗议活动组织者表示，此次是沉默抗议，因为谈及种族和宗教的演说需要警察许可。主要组织者之一的吴家和（Gilbert Goh）表示，估计有2000人参加。
据路透社引述，在2011年总统选举中落选的陈清木在其脸书上表示：“新加坡人并不是对哈莉玛个人感到不满。这是关于我们政府如何办理这届自动当选（walkover）的总统大选的方式。”
新加坡人也抗议 不满总统未选即胜
中央社新加坡16日综合外电报导,对首位女总统未经投票即当选感到愤怒的大约千名新加坡人民，今天在一座公园举行“静坐”，以抗议这种不战而胜现象。这是新加坡罕见的政治示威活动。
法新社和《海峡时报》报导，原为国会议长的新任总统哈莉玛（Halimah Yacob）是马来少数族裔穆斯林，已在14日宣誓就职。由于另2 名有意参选人士被取消资格，使她未经投票即当选。
对于批评人士所指、一名体制内人物借着密谋而获取的这个胜利，社群媒体一片愤慨之声，因而引发了今天的抗议行动。
新加坡总统一职大致属于虚位性质，但对政府重大人事案享有否决权，并负责看管国家大笔财政储备。
发起今天抗议的社会活跃人士吴家和表示，抗议目的在凸显新加坡人民的“被出卖感”，也就是被剥夺了投票选举总统的权利。
吴家和在抗议过后告诉媒体：“我们不是反对（总统）……我们反对的是制度。我们反对这种违逆我们民主投票权利的程序。”
穿着黑衣的大批民众在公园内绕圈走动，手中标语牌指控，总统是被“选择出来”；也有些人身穿黄衫，印着“这不是我的总统”字眼。
发起人说，今天的抗议约有2000人参加，但在场法新社记者估计，人数约为800名。
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