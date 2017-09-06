不要爬树拍照！十一前夕 中国发布游览新加坡“文明守则”

港媒称，在十一黄金周前夕，中国驻新加坡大使馆与中国驻新加坡旅游办事处推出《中国公民安全文明狮城行》手册，列出了近百条“Do’s & Don’ts（应该和不应该）”，规范内地游客行为，包括在公共场所要排队、不要攀爬树木拍照等。
据香港《经济日报》网站9月26日报道，整本手册共有48页，内容涵盖新加坡介绍、出发准备、民俗禁忌、文明出游和严守法规等各主题。
报道称，中国驻新加坡大使馆与中国驻新加坡旅游办事处为了推广这本《中国公民安全文明狮城行》手册，特地在新加坡的樟宜国际机场举行发布仪式，可见对内地游客的文明程度相当重视。
手册提到，游客应给送行李到房间的行李员一点小费、不应该在酒店大厅整理行李。在外观光时，就算天气太热也不应该袒胸打赤膊、参观景点不应推挤争先、不应抢拍照、需向帮忙拍照的人道谢等等。
报道称，由于热带国家榴莲产量多又便宜，不少游客希望大快朵颐，但手册里就提醒，不应携带气味浓烈的榴莲搭大众运输工具。手册还建议在百货公司购物时，也不应讨价还价，因为货品上的标价都是明码实价。
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