中印推广电动汽车或使石油需求见顶

英媒称，全球某些最大石油预测机构开始为被称为未来石油需求最大威胁的情况做准备，即中国和印度考虑禁止汽油和柴油汽车。
据英国《金融时报》网站9月24日报道，长期以来，共占全球人口1/3以上的这两个国家被视为石油消费上涨的主要推动力量，因为随着它们经济快速发展，越来越多人开车上路。不过上月，中国官员提出有可能逐步停止生产和销售化石燃料车辆。印度今年表示，希望到2030年所有汽车都以电为动力。
文章表示，尽管这种时间线是否可行依然存在疑虑，但为大型能源公司和投资者提供咨询的美国皮拉能源公司和英国伍德-麦肯兹公司在报告中认为，石油消费面临的风险增加。
美国标准普尔全球市场情报公司下属的皮拉能源公司表示，尽管人们依然对化石能源汽车能否在上述时间内逐步淘汰“存在疑虑”，但是它已经绘制了可行的路线图，认为一旦中国和印度全面推行电动汽车，全球石油能源需求会迅速见顶。
皮拉能源公司远景规划部门负责人马克·施瓦茨说：“如果到2040年电动汽车占全球路上车辆的比例接近40%，而不是我们所说的20%，那么全球石油需求将在本世纪30年代初达到顶峰。”
皮拉能源公司认为，石油日需求到2040年将减少1080万桶，相当于全球石油消费减少10%以上。该公司预测，这将使每桶油价降幅达20美元。
总部位于英国爱丁堡的伍德-麦肯兹公司认为，中国官员最近的讲话“再次凸显了政府推动电动汽车增长的雄心”。中国之前已经定下了到2025年电动汽车占新车销量20%的目标。
伍德-麦肯兹公司认为，如果作为到2035年逐步淘汰传统引擎汽车的一部分，这一比例到2030年增至50%，那么中国近200万桶石油规模的能源需求将随之下降。
不过，由于中国计划到2020年削减电动车直接补贴，它需要在政策层面上采取更多措施支持电动车销售。
伍德-麦肯兹公司分析师表示：“我们认为，由于政府补贴依然在支持电动车销售方面发挥着重要作用，如果没有进一步政策填补空缺，市场反应会落后政府目标5到10年。”
分析师认为，“由于时间线和受影响车辆的定义缺乏明确性，对内燃机车辆禁令的可行性仍需拭目以待。”
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