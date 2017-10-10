美国人竟为四川辣酱断货抗议 中国网友：去买"老干妈"吧

境外媒体称，美国麦当劳近日重新供应广受欢迎的四川辣酱，可是由于供应不足让数千名粉丝失望而归。但麦当劳随后宣布，将在冬季再次供应这款辣酱。
据英国广播公司网站10月9日报道，麦当劳1998年为了宣传电影《花木兰》推出了这种四川辣酱。流行动画片《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）第三季在片中提到了这款蘸酱，片子播出后涌现了辣酱的又一波粉丝。他们甚至签署了请愿书，要求麦当劳重新供应这款辣酱。
动画片中，科学家瑞克（Rick）表现出对这种辣酱的狂热喜爱，他对孙子莫蒂说：“现在我要出去，再找点那个因《花木兰》电影推出的四川辣酱了，莫蒂，因为这一切都是为了四川辣酱，莫蒂。”
麦当劳7月给动画片主创团队送了一大瓶这种辣酱。他们随后宣布，这款辣酱将在10月7日回归，但店铺迅速卖完，粉丝们十分失望。发售当日，不少美国人聚集在麦当劳，只为一饱口福。一段视频显示，警察正阻挡着不断呼喊“我们要辣酱”的人们。
在洛杉矶的一家麦当劳店铺中，人们高喊“四川辣酱！四川辣酱！”，餐厅职员在努力维持秩序。
31岁的多米尼克·陶（Dominick Tao）是纽约的一名毕业生。他7日下午去了三家麦当劳餐厅，在其中一家，他与排队的人聊了一会儿，听说他们从早上8点就开始排队。陶还记得这款辣酱刚发售、他与家人在麦当劳尝到的时候。“这款辣酱也许让我在麦当劳的消费增加了两倍，”他说，“我会乞求我妈带我去麦当劳。”
麦当劳8日在推特上承认，这次辣酱供应数量十分有限，难以满足需求。在声明中，麦当劳还表示，四川辣酱将在今年冬天再度回归，这次将会覆盖更多地区，供应时间也将更长。
不少中国媒体都报道了这次事件，引发国内网友议论。有的网友说：“我为四川人民感到骄傲，这就是我大中国的美食。”但也有人觉得美国吃货们太夸张了：“直接去超市买瓶老干妈不行吗？？！！还排队！！”
另据香港《明报》10月10日报道，据称，有拍卖网站上这款酱汁一盒加一张海报售价可达1200美元（约合7948元人民币）。
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