麦当劳重推四川辣酱引爆全美：千人排队，冲警察喊口号要辣酱

时隔19年，美国麦当劳重新供应一天四川辣酱，引发了美国粉丝的热情追捧。
10月8日，美国媒体报道称，美国麦当劳重新供应极受欢迎的四川辣酱（Szechuan Sauce），但供应量的严重不足让前来排队的数千粉丝失望而归，一些排了几小时队的愤怒粉丝甚至一度让场面混乱。
《纽约时报》报道称，麦当劳首次在美国推出四川辣酱还是在1998年宣传动画电影《花木兰》期间，当时这家快餐巨头就是为了配合迪士尼的电影宣传，两者达成合作，推出了这种配鸡块吃的酱料。
麦当劳此次让这款蘸酱重出江湖的起因，是美国一部叫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）的动画片在今年4月的一集中提到了这款蘸酱，立刻得到了怀旧粉丝的共鸣。他们还签署了请愿书，要求麦当劳再次供应这款辣酱。
为了响应粉丝，麦当劳宣布，将在美国时间10月7日当天，且仅此一天推出“超级限量四川辣酱”。
10月7日当天，辣酱如约而至，但粉丝们的热情显然远远超出了麦当劳的预料，有些门店吸引了超过千人排队，还有人跨州开车数小时去有辣酱的门店排队。但店铺的辣酱迅速卖完，让大部分粉丝大失所望，有些人因为愤怒而制造混乱，许多人在麦当劳门口喊起了“四川辣酱！四川辣酱！”的口号，店内员工努力维持秩序。
据《纽约时报》报道，22岁的乔纳森·普莱默斯（Jonathan Primus）想在佛罗里达州塔拉哈西市（Tallahassee）买到这款辣酱。麦当劳称，他们将在下午2时开始发售这款辣酱。但当普莱默斯下午2时到达佛罗里达的麦当劳时，被告知辣酱已经售罄。他表示自己“非常失望”。
对此，麦当劳的推特官方账号连续发推文对此事作出回应。
在第一条推文中，麦当劳表示：“我们听到了你们的呼声，也很抱歉不是每个人都买到了超级限量的四川辣酱。”麦当劳方面还解释道，他们所说的“限量”和“仅部分门店供应”意思就是“非常非常限量”。
随后，在北京时间9日凌晨，麦当劳又在推特上宣布，四川辣酱将在今年冬天再度回归，这次将会覆盖更多地区，供应时间也将更长。
麦当劳的这款经典蘸酱借着这部动画片在今年4月就又火了一把，当时，一包1998年的小包装四川辣酱在购物网站eBay上以1.47万美元的价格成交。
需要指出的是，美国麦当劳推出的这款四川辣酱，可能还不是纯正的四川口味。
据美国媒体报道，有尝过这种辣酱的人说，它的口感微辣偏甜，与中国的四川辣酱有所区别，或更符合美国消费者口味。有一个食谱网站指出，这种辣酱只需大约10分钟就能做出，配料只需要红糖、红米醋、番茄酱、酱油和辣椒等香料。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost