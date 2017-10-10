爱哭、疲劳、易生病 坐飞机会对身体造成哪些影响？

据国外媒体报道，小小的屏幕在你面前晃来晃去，声音尖细刺耳、还时不时被打断……在飞机上看电影显然很难令人沉浸其中。
经常坐飞机的人要么自己有过这样的经历，要么见过别人有这种反应——在长途飞机上对着一部人畜无害的电影痛哭流涕。即使是轻松的喜剧片，也可能会他们在飞机上哭个不停。
物理学家与电视主持人布莱恩·考克斯（Brian Cox）和音乐人“红发艾德”（Ed Sheeran）都承认自己在飞机上看电影时会有些情绪化。伦敦盖特威克机场开展的一项调查显示，15%的男性和6%的女性表示，在飞机上看电影比在家里更容易哭泣。一家著名航空公司甚至在可能使乘客难过的节目前加上了“情绪健康警告”。
针对“乘客在飞机上更爱哭”这一现象，人们提出了许多解释，如离开爱人的悲伤、旅行即将开始的激动、思念家乡等等。但有一些证据显示，飞行本身也许也有一定影响。
一项新研究指出，乘坐密封金属管航行于地面10公里之上会影响我们的情绪，改变感官的运作方式，甚至使身体更容易瘙痒。
“过去针对该现象的研究并不多，因为这些对健康人不会造成太大问题。”德国航空航天医学协会主席、科隆大学急诊医学助理主管约亨·辛克贝因（Jochen Hinkelbein）指出，“但随着坐飞机越来越便宜、越来越流行，年龄更大、身体更差的人也开始乘坐飞机。因此该领域开始引发人们的关注。”
包括辛克贝因在内的一些研究人员正在考察飞行环境对人类身体与精神的影响。
毫无疑问，机舱对人类而言是个很特殊的地方。这里的气压相当于海拔2400米的山顶，湿度比沙漠还低；而为了赶走乘客和机器产生的热量，涌入机舱的空气竟低至10摄氏度。
机舱中的低压可使乘客血氧含量降低6%至25%。如果在医院中，这会使许多医生增加供氧。对健康乘客来说，这不会引发太大问题；但对于年龄较长、有呼吸问题的乘客而言，影响可能会严重得多。
然而有一些研究显示，即使轻微缺氧也会干扰我们清晰思考的能力。当氧气含量相当于海拔3600米时，健康成人的记忆力、计算和决策能力便会产生显著变化。因此航空监管机构要求飞行员在机舱气压低于3800米水平时必须佩带氧气面罩。
奇怪的是，科学家发现气压低于2100米水平时，反应时间也会有所增加——这对喜欢在飞机上玩电脑游戏的人来说可不是好消息。
但有一些研究显示，当氧气水平相当于海拔2400米时（即机舱内气压水平），认知水平和推理能力都会略有减弱。对大多数人而言，这还不至于使智商下降太多。
“健康的飞行员或乘客在这一海拔上应该不会出现认知问题。”辛克贝因说道，“但如果身体欠佳、或患有流感等疾病，缺氧便会进一步降低他们的血氧含量，使认知水平出现显著变化。”
但辛克贝因指出，坐飞机时的轻微缺氧会对我们的大脑造成另一种更明显的影响——使我们感到疲劳。在减压仓中、以及针对前往山区的军人的研究显示，短期身处海拔3000米以上环境会增加疲劳感，且有些人在较低海拔处也会产生该反应。
“每次飞机起飞后，我都会感到疲劳，很容易睡着。”辛克贝因表示，“缺氧不至于使我意识不清，但的确脱不了干系。”
假如你能坚持到乘务组调暗机舱光线，你又会经历低气压带来的另一种影响。人类的夜视能力在海拔1500米处便会下降5%至10%。这是因为视网膜上的感光细胞对氧气需求量很大，在高海拔处会尽可能获取氧气，导致工作效率降低。
飞行还会影响我们的其它感官。低压与干燥最高可使味蕾对咸味和甜味的感知度下降30%。汉莎航空的一项调查还显示，番茄汁在飞机上尝起来更美味。
干燥的空气还会剥夺我们的嗅觉，使食物吃在嘴里淡而无味。因此许多航空公司会多放调料，使食物更容易下咽。不过，嗅觉减弱也许是件好事，因为气压变化会使乘客更容易“排臭气”。
假如呼吸其它乘客的体臭还让你不够窘迫的话，气压下降也会降低乘客的舒适感。2007年的一项研究显示，在机舱中待了三个小时之后，人们便会开始抱怨不舒服。再加上干燥的空气，难怪我们在长途飞行中很难坐得住。奥地利研究人员开展的一项调查显示，长途飞行会使皮肤含水量下降37%，还可能增加皮肤瘙痒感。
低气压和干燥还会加重酒精的效果，使宿醉更加严重。
对于害怕坐飞机的乘客来说，飞行还有其它糟糕的影响。
“缺氧会提高焦虑水平。”伦敦国王学院航空医学协会主席瓦勒莉·马丁戴尔（Valerie Martindale）指出。飞行所影响的情绪还不止焦虑感。许多研究显示，高空飞行会增加紧张感等消极情绪，使人们友善度下降，精力变差，应对压力的能力也会受影响。
“我们发现，当机舱气压相当于海拔1800至2400米时，某些情绪会发生变化。”新西兰梅西大学人体工学教授史蒂芬·列格（Stephen Legg）指出。他正在研究轻微缺氧对人体的影响。这也许有助于解释为何乘客在飞机上看电影时会忍不住哭泣，但大多数影响似乎只有在民航客机的飞行高度以上才会出现。列格近期发现，轻微脱水也会对情绪有所影响。
“我们对置身于使情绪紧张的环境中对复杂认知能力与个人情绪的影响了解得很少，”他补充道，“但我们知道长途飞行的确会使人‘精疲力尽’，因此我想，也许是这些微不足道的因素的综合效果导致了‘飞行疲劳’现象。”
还有研究显示，高空飞行会使人更加愉快。
但华盛顿大学影视媒体教室史蒂芬·格鲁宁（Stephen Groening）认为，这种快乐有时会表现为泪水。长途飞行的无聊、飞机上看电影的轻松感、再加上小屏幕和耳机营造的隐私感，会使人们流下欢乐的眼泪，而不是痛苦的悲泣。
“机内娱乐设施产生的亲密感会加剧人们的情绪反应。”格鲁宁指出，“飞机上的哭泣其实是放松的哭泣，而不是由于悲伤而落泪。”
但辛克贝因发现，人体在飞行时还有另一种奇特的变化，也会干扰身体正常的运作方式。他与科隆大学同事共同开展、尚未发布的一项研究显示，只需在类似民航客机的环境中待上半小时，志愿者血液中与免疫系统相关的分子含量便会改变。这说明低气压也许还会改变免疫系统的运作情况。
“人们过去以为在旅行中感冒是因为气候变化，”辛克贝因说道，“但其实可能是因为他们的免疫系统在飞行中发生了改变。我们需要进一步研究这一点。”
如果坐飞机的确会干扰免疫系统，这不仅使我们更容易罹受感染，还会影响我们的情绪。科学家认为，由免疫系统激发的炎症反应或与情绪消沉有关。
“打疫苗产生的炎症反应有时会使人们情绪低落，过48小时便可消除。”剑桥大学精神病学科主管艾德·布莫尔（Ed Bullmore）指出，他正在研究免疫系统对情绪异常的影响，“如果12小时的跨国飞行也能引发类似的反应，那显然很有意思。”
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