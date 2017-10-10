萨德成经济苦果 国庆赴韩中国团体游客数量为0

海外网10月10日电 中国国庆中秋黄金周8天长假已经过去，韩媒称，在“萨德”影响下，中国团体游客数量仍然为零，免税店销售额不可避免地出现了下滑。10月1-7日，中国顾客在乐天免税店的购物额较去年国庆假期减少了25%。尽管乐天免税店开展了不少针对本国顾客的折扣活动，但这期间的整体销售额仍较去年减少了15%。
据韩国《亚洲经济》消息，韩国百货店的高价中秋礼盒销量高于去年，整体业绩也增长不少。然而，虽然时逢中国国庆黄金周，但受“萨德”影响，访韩中国游客仍然寥寥，免税店销量依旧不振。
韩国旅游业或呈“L”型衰退
国庆中秋长假之前，就有中国在线旅行社预测，国庆中秋长假期间，中国赴韩国旅游降幅最大，预计同比降下降七成左右，国庆赴韩旅游团全面中断。
事实上，不仅中国游客，韩联社报道称，今年以来，赴韩外国游客人数也在不断减少。据此前报道，韩国旅游发展局数据显示，受半岛局势等因素影响，赴韩日本游客已连续4个月减少。7月日本游客同比减少8.4%，为17.0634万人次。韩国旅游发展局预测，今年全年赴韩外国人数将同比减少27.2%。
赴韩外国游客尤其是中国游客的大幅减少，让韩国旅游业界叫苦不迭。地方机场免税店和旅行社的业绩也出现直线下滑。韩国旅游行业指出，受到外国游客急剧减少影响，韩国旅游业或将陷入“L”型的衰退，“萨德”成了一枚咽不下的经济苦果。
旅居韩国的中国人已不足百万
韩媒称，今年3月起，赴韩中国人数一度锐减，5月开始逐步出现恢复势头，连续4个月保持增势，但仍不及今年3月以前的水平。8月赴韩中国人数仅为去年同期的40%左右，“萨德”的负面影响持续蔓延。最新数据显示，除了赴韩中国游客锐减，在韩居留的中国人也纷纷“逃离”韩国。
据韩国《亚洲经济》消息，韩国法务部出入境与外国人政策本部28日发布的数据显示，8月在韩居留的外国人环比减少0.3%。在韩居留的外国人减少至206.2973万人，其中中国人占比最多，达48.1%（99.311万人）。
报道称，8月赴韩中国人为36.3492万人次，环比增长21.2%，连续4个月保持增势，但仅为去年同期的40.6%。今年1-8月，赴韩中国人累计为302.259万人次，仅为去年同期的52.6%。
文在寅：短期内韩中关系有望取得可视性成果
据韩联社报道， 韩国银行（央行）近日发布的初步数据显示，2017年8月，韩国国际收支经常项目顺差60.6亿美元，连续66个月保持顺差，刷新历史最长纪录。但受到“萨德”影响，访韩中国游客数量锐减，旅游项目收支逆差14.1亿美元，为2017年来第二高。
韩国央行方面表示，中国游客继续减少，8月访韩中国人为33.9万人次，同比减少61.2%。另外，韩国包括旅游项目收支在内的服务项目收支逆差为23.3亿美元，同比大增，运输项目收支逆差2.7亿美元。
韩国在野党国民之党首席发言人孙今柱9月27日表示，文在寅当天在青瓦台会晤韩国在野四党代表时表示，关乎韩中关系的“萨德”问题已进入最后阶段，预计短期内韩中关系有望取得可视性成果。
有关“萨德”问题，中国外交部发言人曾多次表示，中方坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统的立场是明确、一贯和坚定的。中方敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切，立即停止有关部署进程，撤除相关设备。
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