美驻非特种兵涉嫌勒死战友 死者曾赴阿作战

据美国《纽约时报》网站10月29日报道称，美国军方官员称，海军刑事部门正在就美国海军“海豹”六队的两名队员是否于今年6月在马里执行秘密任务期间勒死一名美国陆军“绿色贝雷帽”特种部队队员进行调查。
今年6月4日，曾两度前往阿富汗的34岁参谋军士洛根·J·梅尔加被发现死于位于马里首都巴马科的使馆住处。此前，他与其他一些特种作战部队成员一起被派往马里，协助该国训练部队及执行反恐任务。
他的莫名遇害是美国军队在该地区执行秘密任务时被最新曝出的一起暴力致死事件。本月，四名美国士兵在发生于马里邻国尼日尔的一次伏击中丧生。
这是美国士兵被战友杀死的罕见事例，并有可能玷污美国海军“海豹”突击六队的名声，该部队就是曾发动突袭击毙乌萨马·本·拉丹的著名反恐部队。
军方官员说，梅尔加军士的上级几乎立即产生了怀疑，并在24小时内向现场派遣了一名调查官。美国陆军刑事调查司令部的特工们随后赶到，经过数月调查之后，该案于上个月移交给海军部刑事调查局。
目前还没有人因梅尔加军士的死受到指控。法医验尸报告称，梅尔加死于窒息造成的他杀，或者说是被勒死的。
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