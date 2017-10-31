中国生态保护取得广泛进展 民众环保意识仍待提高

外媒称，中国政府誓言要坚决打好污染防治攻坚战。
据《日本经济新闻》10月30日报道，环保部部长李干杰近日表示，新目标还包括“到2035年，生态环境根本好转”。中国准备普及环境友好型的产业和金融机制，加强对污染的治理。
报道称，中国在2015年实施了新的环保法，环保部和地方的环保局因此可以责令污染企业停业整顿。中国还积极应对全球气候变暖，落实巴黎协定，为削减二氧化碳排放推广利用可再生能源。
目前，越来越多的工厂因环保不达标被迫关停，这加剧了对经济下行的担忧。不过，李干杰说，近两年来，环境保护并没有影响经济发展。但要实现环境保护与经济发展的两立，领导者需要艰难地平衡。
熟悉中国经济和环境问题的日本专家指出，“中国今后需要调整结构，将经济发展的重心从重化工产业转向环境负荷小的服务业”。
另据马来西亚《星报》网站10月30日报道，过去几年来，中国在推动绿色发展和生态保护方面取得了广泛的进展。不管是中国人还是长期在中国生活的马来西亚人，都表示他们看到了进步。
中国国家领导人承诺要建设一个有着清洁环境的美丽中国。他还说，中国要“推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗”。
他说得对。这一切要实现都离不开人民的合作。但从过去半年来的观察看，许多中国人仍然缺乏环保意识。
报道称，街头分为可回收和不可回收两类的垃圾桶往往形同虚设。
给家中送水的工人不肯脱鞋，而一定要给他一次性鞋套，否则他就把水桶放在门外。
像他这样的人不少。公寓的物业、保洁和维修人员以及其他一些人都是这种做法。看来一次性鞋套成了家中的必备物品。
报道称，中国人在吃小龙虾和螃蟹等食物时还喜欢用一次性手套，而不是直接用手拿。
每天的外卖和购物网站业
务会产生大量的塑料袋和纸盒。
也许这个国家应该投入更多资源来提升人们的环保意识，以实现建设清洁和美丽国家的目标。
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