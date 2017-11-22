中国人赴希腊“炒房”提振该国经济：推动房价上涨

日媒称，海外资金正在流向作为欧洲债务危机震源地的南欧国家希腊的房地产市场，这是由于投资在一定金额以上即可获得居留许可的制度。中国在基础设施领域对希腊展开了积极投资，而在购买希腊房地产的外国人中，中国人也超过了四成，可见两国经济联系的密切程度，中国资金的流入对提振降至危机前约一半的希腊房地产行情、刺激经济的效果正受到期待。
《日本经济新闻》网站11月21日以《中国“热钱”流入希腊房地产》为题报道称，一位从事导游的北京男子卖掉在北京持有的房产，在雅典近郊以25万欧元（约合人民币195万元）购买了一套面积150平方米、房龄20年的房产，据称他之所以决定购买是因为希腊政府在2013年出台的被称为“黄金签证”的投资促进政策规定，只要在希腊购买房产或投资建筑等25万欧元以上，投资者及其家属即可获得5年的居留许可。
报道称，以财务造假被曝光为开端、陷入债务危机的希腊在2010年以后处于欧元区等的金融支援之下，作为交换，希腊政府被要求采取削减养老金和公务员收入等紧缩措施，这导致国民和企业的存款流向国外，而提振经济所需的资金依赖来自海外的投资。正因为如此，对希腊投资被认为在具有相似制度的欧洲各国之中是门槛最低的。居留许可以连续持有房产为条件，能够进行更新，希腊加入了无需边境审查即可往来的欧洲的《申根协定》，因此也可以自由到欧盟（EU）的大部分国家旅行。
据希腊政府统计，利用这一制度，在2017年9月之前购买房地产的外国人达到2014人，投资额和相关收入超过10亿欧元（约合78亿人民币），包括家属在内的居留许可的发放数量也逐渐增加，2016年达到1567人，比2014年增加八成。按国别观察截至2017年9月的情况可以发现，中国投资者为850人，按居留许可计算为2091人，分别都占到整体的四成以上，居于首位。
在希腊，最大港口比雷埃夫斯港被中国国有海运企业收购，2017年6月中国国有的国家电网收购了希腊国营电力企业旗下的送配电子公司的24％股权，民营投资公司复星集团也将参与雅典机场旧址的大规模重新开发。以基础设施为中心，两国的联系不断加强，房地产也不例外。
据房地产广告网站“Spitogatos”统计，英语版来自中国的访问在过去1年里增加至3倍，近期将推出中文版。在希腊国民之间，与迫使本国采取严格紧缩措施的德国相比，对于一直在创造就业的中国更有好感。排在中国之后的投资者来自俄罗斯、土耳其和埃及等国家，这些国家的富裕阶层为了“保险”起见投资了希腊房地产。
据10月发布的修正值，2016年希腊国内生产总值（GDP）增速比上年下滑0.2％。连续2年出现负增长。虽然2017年转为增长，但围绕追加贷款的谈判的迟缓产生影响，预计仅为1％左右。居住用房地产的价格与危机前的2000年代后半期相比，跌至约一半的水平，同时交易件数也出现锐减。在危机的初期阶段、以资产保值为目的高价购买的家庭也不在少数，房地产融资的坏账成为银行经营的沉重负担。
雅典房地产中介业人士Alexandros Nikolaidis表示，“由于新建房供给中断、家庭旅馆网站的普及，房产价格呈现上涨态势，外国人的买入也成为进一步推高行情的原动力”。
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