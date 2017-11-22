东亚峰会强调和平解决南海问题

日美中及东盟等共计18国参加、于本月14曰在菲律宾马尼拉召开的东亚峰会的主席声明21曰出炉。其中写到对有关南海问题的“关切”展开了讨论，并提及注意到东盟与中国的关系改善。
写入“关切”一词是考虑到了呼吁“法治”的日美以及与中国存在主权之争的越南等国。同时提到了中国与东盟关系的好转，也可以说是顺应了希望在当事国之间解决南海问题的中国的意向。
在声明草案中，南海问题的项目处于空白状态，今年的主席国菲律宾一直在对措辞进行协调。13日召开的东盟蜂会的主席声明中未使用“关切”一词。
据日本政府官员透露，峰会当中包括曰本在内的多个国家对于最近的南海局势表示关切，并主张非军事化和自我克制的重要性。
【越通社河内11月21曰电】在菲律宾马尼拉出席近期的第12届东亚峰会之际，东盟10国和伙伴国家的领导人重申了在东海(中国称南海——本报注)——国际上称为南海——维护和平、稳定与安全的重要性。
11月21日发表的东亚峰会主席声明说，东亚峰会领导人“因为‘南海行为准则’框架的采纳而受到鼓舞，这将有利于相关工作和协商，以完成一个具体、有效的‘南海行为准则’”。
他们对在第20次东盟-中国领导人会议上宣布东盟和中国启动“南海行为准则”案文磋商，以及2018年初在越南召开落实《南海各方行为宣言》第23次东盟-中国联合工作组会表示欢迎。
该声明说，东亚峰会的领导人“重申了和平解决争端，以及在南海维护和平、稳定、安全、航行和飞越自由的重要性”。
第12届东亚峰会主席国菲律宾在11月14日的马尼拉峰会举行一周后发表了这份声明。
菲律宾外交部代理发言人罗韦斯皮雷•博利瓦尔说，东亚峰会与会国较晚才提交“补充意见”，这导致声明的发表推迟。
东亚峰会是10个东盟国家和8个对话伙伴——澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国——领导人之间的年度峰会。
【中央社马尼拉11月21日电】经过一周的延宕，东亚峰会的主席声明今天终于出炉，领袖们注意到东盟与中国在南海事务上关系改善，但同时强调南海不应被“军事化”。
主席声明在南海议题的章节中说：“我们讨论了有关南海的一些事务，注意到东盟国家与中国的关系改善，也因为双方采纳‘南海行为准则’框架而受到鼓舞。”声明还说：“我们也强调南海非军事化的重要性。”
东亚峰会14日在马尼拉举行，是东盟峰会和相关会议的系列会议之一，但这场会议的主席声明迟至今天才出炉。
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