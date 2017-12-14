已83起"幽灵"事件 日本海岸又现尸体:口袋藏纸条

13日，日本各地又不断发现了不明国籍的木船和尸体。日本海上保安厅发布消息称，截至13日上午，2017年共确认了83起漂流事件，创历史新高。此前的最高纪录是在2013年，当年共发生80起漂流事件。就在昨日（12日），这一数字还是79，一天的时间又增加了4起。
据日本《朝日新闻》报道，13日，日本各地又不断发现了不明国籍的木船和尸体。首先是秋田县。12日，有人在日本秋田县潟上市海滩发现一艘木船内有2具白骨化遗体。紧接着，13日，秋田县秋田市的海滩被发现有其他尸体。据称，在尸体裤子的口袋里发现了一张纸条，上面写有某种文字。此外，秋田县男鹿市发现了翻覆的木船。
然后是在日本山形县游佐町，有人发现了不明尸体，位于尸体旁边的塑料桶上面也写有某种文字。
日本海上保安厅记录了5年关于漂流事件的数据。2013年共80起，2014年共65起，2015年共45起，2016年共66起，2017年共83起（截至13日中午）。
由于漂浮的木船和木片对船舶航行有一定的危险，日本海上保安厅通过发出航行警报等措施呼吁提高安全警惕。
据此前报道，截至12日中午，2017年日本共发现19具尸体，仅次于2015年所记录的27人。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost