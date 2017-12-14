朴槿惠闺蜜崔顺实案开庭:背18项罪名最高可判无期

亲信干政门”主角、朴槿惠的闺蜜崔顺实去年11月遭检方以18项罪名起诉，经过长达1年的时间，法院将于今天（14日）一审审理崔顺实案件。分析称，若崔顺实的罪名全部成立，最高可判无期徒刑。崔顺实被指控有13项罪名与朴槿惠构成共谋关系，因此崔顺实的一审获刑情况，将直接影响朴槿惠案的宣判结果。
据韩联社报道，崔顺实案从一审开庭到宣判约需两到三周的时间，法院最早明年1月初公布宣判结果，最晚为1月中旬。在14日进行的结案审理中，首先由检方陈述，并向法院提出针对崔顺实的求刑建议，此后由崔顺实代理律师进行陈述，最后由崔顺实本人进行陈述。
崔顺实遭指控的罪名多达18项。韩国法律界人士14日指出，其罪名包括滥用权力、欺诈未遂、强迫、强迫未遂等。其中，最具代表性的是涉嫌滥用权力与强迫。检方认为，崔顺实与朴槿惠、青瓦台前首席秘书安钟范共谋，强迫大企业向Mir基金会和K体育基金会捐款774亿韩元。此外，崔顺实还涉嫌与朴槿惠共谋，向三星电子副会长李在镕索要433亿韩元，用于赞助女儿的骑马费用等。
分析称，若崔顺实的罪名全部成立，最高可判无期徒刑。法律界多数认为，目前被认定为崔顺实共谋的涉案人员多数已经获刑，崔顺实一审获重刑在所难免。如三星电子副会长李在镕，因涉嫌向崔顺实女儿郑维罗行贿数十亿韩元以帮助自己获取三星经营权，一审获刑5年；素有韩国“文化界皇太子”之称的广告导演车恩泽，因涉嫌滥用职权强迫KT公司安插自己亲信、挪用公款等，一审获刑3年；崔顺实外甥女张时浩，因涉嫌在运营韩国冬季体育英才中心项目等过程中非法获利，一审获刑2年6个月。
据海外网早前报道，7日崔顺实在参加受贿案审理时当庭喊冤。她否认与朴槿惠有共谋，称两人只是上下级关系。她还说，自己对朴槿惠跟李在镕三次单独见面的谈话内容一无所知。崔顺实的律师李京载补充道，“检方的指控既是怀疑和推理，也是为了促成弹劾一事而所做的具有政治目的的声明，理应受到指责。”对于崔顺实和律师的发言，检方进行了反驳。检方表示，崔顺实与朴槿惠的关系，是公私不分的“特殊关系”。而且在朴槿惠前首席秘书安钟范的笔记里，已经发现了间接证据，以此可充分证明朴崔两人的共谋关系。
据韩媒早前报道，11月24日下午，崔顺实在受审休庭时，突然抽泣，并大喊“再也受不了了，快判死刑吧。”一度引发网络热议。
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