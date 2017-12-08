比特币价格突破19000美元 24小时内涨幅近50%

美国交易平台GDAX数据显示，比特币价格突破190000美元大关，日内涨幅超近50%。最高刷新至19500美元，随后迅速撤退持18000美元一线。但卢森堡Bitstamp平台数据显示，比特币纪录高位在15995美元。
小摩市值已被虚拟货币超越 唱衰比特币只因嫉妒？
比特币价格突破15000美元，加密货币市场的估值超摩根大通。加密货币的总市值在周四（12月7日）又升高了，迎来历史新高，估值甚至已经超过有“小摩”之称的金融业巨头摩根大通（JP Morgan Chase）。
据Coinmarketcap的数据显示，12月7日上午，所有数字货币的总市值达到3700亿美元的新高。这个数字是通过将加密货币的价格乘以流通的数字货币的总量得出的。
他们的市值超过了摩根大通估计的3668亿美元。摩根大通的董事长戴蒙一直对世界上最大的数字货币比特币持批评的态度。戴蒙把比特币称为欺诈行为，并且认为这种泡沫最终会破裂。
比特币的价格在周三首次飙升至12000美元以上，并且还处于整体上升的态势。FX678援引外媒的报道，专家认为，之所以出现这种情况，是由于几家衍生品交易所准备引入数字货币的期货合约，同时更多机构将资金投入比特币中。
期货合约使交易者能够在以后以预定的价格买卖资产。支持者认为这将减轻比特币的波动，因为比特币是非常不稳定的资产。
另一个数字货币IOTA也在今天出现上升态势。IOTA周三首次触及5美元，虽然价格不高，但在过去的24小时内，就攀升了90%，取代RiPPle的XRP成了全球第四大加密货币。在本周早些时候，IOTA区块链网络宣布与微软、三星等大型科技公司展开合作，因此比特币本周早些时候的价格开始出现反弹。
期货合约使交易者能够在以后以预定的价格买卖资产。这允许价格变动投机和对冲，支持者认为这将减轻比特币的波动，因为比特币是一个非常不稳定的资产。
但是，许多人仍然对比特币持批评态度。摩根大通CEO杰米-戴蒙（Jamie Dimon）就称比特币是一场“骗局”。数字货币投资者、前Fortress基金经理迈克尔-诺沃格拉茨（Michael Novogratz）上周声称，比特币等加密货币“将成为我们一生中见到的最大泡沫”。诺沃格拉茨同时预测比特币将在明年底达到4万美元/枚。
雅虎公司（YHOO）创始人杨致远（Jerry Yang）周四表示，一旦比特币开始作为交易货币来对待，他相信比特币将永久性的成为一股全球性力量。
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