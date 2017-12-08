新加坡首例比特币相关案件将受审

报道称，新加坡的第一个比特币相关案件将在新加坡国际商业法庭进行审判。
案件中的交易者最初支付了价值378万美元的比特币，但比特币价格的迅速蹿升令这笔交易在处理过程中价值超过了3600万美元。
本案中的原告为位于伦敦的加密货币流动性供应商B2C2 Ltd.。7月份，该公司控告了提供加密货币金融服务的交易运营公司Quoine。Quoine在新加坡、日本和越南都有办公室。
根据新加坡《海峡时报》的报道，这一诉讼是关于控方宣称“交易被错误地反向处理，导致进程被扣除。”如果B2C2胜诉，该公司则有权恢复交易的比特币，且比特币在此期间价值的上升都将计算在内。
判决的结果将决定今后交易商被允许在他们的平台上逆向交易的标准。据悉Quoine确实违反了其非逆转交易的政策。B2C2的代表律师Danny Ong称，Quoine在未经允许的情况下反转了3,092.517116个比特币兑309.2518个以太币的交易。
卢森堡大学法律、经济金融学院最近的一项研究发现，新加波是目前对监管加密货币最为宽容的国家之一。10月份新加坡货币监管局总经理Ravi Menon说，没有理由控制加密货币，并表示重要的是要密切关注围绕着加密货币的活动，以避免洗钱和其它非法活动。
事实上，新加坡国际商业法庭将自己描述成“仲裁的伙伴、而非竞争者，寻求提供给企业更多的选择。”该机构旨在实施健康的贸易政策，而非镇压一切不确定的事物。
随着比特币和加密货币成为主流金融科技中的一部分，像上述这种案例就更为重要。世界上各国政府正准备对加密货币进行监管。当更多的案件出现，监管者对于加密货币的态度也将更加清晰。
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