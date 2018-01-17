郭树清：少数不法分子违规构建庞大金融集团

人民日报今天（17日）刊发银监会主席郭树清专访。郭树清透露：少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。
全文如下：
党的十九大报告提出，要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。银行业资产规模占我国金融资产总量的80%以上，在经济改革与发展中的地位举足轻重。新年伊始，人民日报记者独家专访了银监会主席郭树清。
记者：党的十九大报告要求，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。中央经济工作会议再次强调，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。请问为何把防范化解金融风险列为首要战役？
郭树清：党的十八大以来，习近平总书记对金融作出一系列重要指示批示和全面系统的论述，构成了习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重要组成部分，为我们做好金融工作提供了根本遵循。习近平总书记以超常的预见力和深邃的洞察力，很早就提出要把防控金融风险放在更加重要的位置。
2017年，根据党中央和国务院的决策部署，金融管理部门从同业、理财、表外业务三个领域入手，开展了多个专项治理和综合治理。经过共同努力，银行业资金脱实向虚势头得到初步遏制，金融内部的杠杆率持续降低，有100多家银行主动缩表。在全年新增贷款12.6%的情况下，银行业总资产只增长8.7%，增速同比下降7.1个百分点，相当于在向实体经济多投入的同时少扩张约16万亿元。同业资产负债自2010年以来首次收缩，同业理财比年初净减少3.4万亿元。银行理财因增速大幅下降而少增5万多亿元，银行通过“特殊目的载体”投资少增约10万亿元。表外业务总规模增速逐月回落，总体呈现收缩态势。交叉金融产品的野蛮生长趋于停止。
当前，我国金融体系的风险总体可控，但由于多种原因，仍然处于风险易发多发期，面临的形势依然复杂严峻。银行不良资产反弹压力较大，相当多金融机构内控机制不健全，影子银行存量依然较高，违法违规金融行为还时有发生，经济社会生活中的不健康现象和国际上的各种不确定因素都可能对金融体系形成冲击。由此构成的“灰犀牛”和“黑天鹅”隐患威胁着我国的金融稳定。由于金融在经济中具有核心地位，金融风险的突发性、传染性和危害性非常强。一旦发生大的系统性金融动荡，就会严重影响经济社会发展，甚至会干扰全面建成小康社会奋斗目标的达成。因此，把防范和化解金融风险放在首位，是战略思维、辩证思维和底线思维的体现。
记者：下一步银行业防范化解风险的重点是什么？在方式方法上要注意什么问题？
郭树清：根据中央要求，攻坚战的目标是要使宏观杠杆率得到有效控制，金融结构适应性提高，金融服务实体经济能力明显增强，硬性约束制度建设全面加强，系统性风险得到有效防控。围绕上述目标，银行业要加强对各类风险的防范和化解，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。为此，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；清理规范金融控股公司，有序处置高风险银行业机构；深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动；继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。
打好防范化解金融风险攻坚战，习近平总书记不仅提出了战略目标，也对方法论作出深刻阐述。我们要结合银行业实际，深入学习贯彻，从全局上进行整体谋划。要坚持稳中求进总基调，必须在保持经济社会正常运行的前提下，化解各类金融风险。要抓住主要矛盾，找准切入点。坚持标本兼治，疏堵并举。发扬钉钉子精神，一项一项抓落实。要做大量艰苦细致的幕后工作，同时也要注重公开透明，及时发现问题，及时提醒警示，发挥好监管处罚的威慑作用。2017年，银监会共作出3452件行政处罚决定，在全系统形成强监管、严监管的氛围，银行业合规经营意识明显有所提升。
记者：党的十九大报告提出，要增强金融服务实体经济能力，监管部门将如何进一步提高银行业服务实体经济的质效？
郭树清：服务实体经济是金融的天职，也是防范金融风险的根本举措。2017年，银监会着力推动银行业回归本源、专注主业、优化服务。全年境内新增贷款13.98万亿元，比上年同期多增1.2万亿元。其中，用于小微企业贷款、保障性安居工程贷款、涉农贷款和基础设施行业贷款同比分别增长15.1%、42.3%、9.6%和15.7%，有力支持了国家重大战略的实施，切实增强了对国民经济重点领域和薄弱环节的金融服务。
今年，要围绕供给侧结构性改革，加强与地方和企业的联系协调，推动结构调整和兼并重组，支持市场化法治化债转股。继续发挥好债委会作用，抓住“僵尸企业”这个牛鼻子，通过多种方式加快处置不良资产，推动企业降杠杆。提升差异化服务能力，有力支持乡村振兴、区域协调和创新驱动等重大战略的实施。进一步做实普惠金融，继续改进小微、“三农”金融服务，精准支持脱贫攻坚。积极推广绿色信贷，积极探索科创企业金融服务模式。深入整治违规收费行为和官商作风，有效降低融资成本。
记者：党的十九大对深化改革作出了重大部署，也提出更高要求，下一步银行业改革方向是什么？
郭树清：通过这些年的改革开放，我国银行业的股本结构多元化已基本实现，国有银行的混合所有制改革已经达到较高水平。五大商业银行全部实现整体上市，各类股东遍布海内外。全国性股份制银行、城商行、农商行农信社的股权结构中民营资本占比分别达到43%、55%、86%。当前的主要问题是规范的股东管理和公司治理没有同步跟上。既存在股东不作为、不到位，从而导致“内部人”控制问题；也发生了少数股东乱越位、胡作为，随意干预银行正常经营的问题。有的股东甚至把银行当作自己的提款机，肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。
深化银行业改革的重点是完善公司治理结构。首先要加强股权管理和董事会建设。要厘清股权关系，开展股东履约和依法履职情况评估，加强对股东的穿透监管，大力整治隐形股东和股权代持现象。强化董事履职评价、考核和问责，提升独立董事的独立性和专业能力，同时要进一步发挥好监事会的作用。积极探索有中国特色的现代银行制度，把党的领导嵌入公司治理结构之中。与此同时，还要进一步完善银行业机构体系，促进金融市场体系健康发展，通过整治同业业务，统一资管产品监管标准，把更多资金以规范形式引导到多层次股本市场和债券市场。
记者：习近平总书记在党的十九大报告中提出“坚定不移全面从严治党”，银监会系统打算怎么干？
郭树清：落实好全面从严治党，关键要加强党对金融工作的领导，在银行业系统加强党组织的政治建设，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，更好地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部队伍头脑。2017年，银监会深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定了严格实行公私分开的意见和履职回避办法，开展了纪律专题教育，进行了违反中央八项规定精神问题集中曝光和专项整治。我们还根据实施情况，修订了监管履职问责办法，加强对监管者的再监督。去年，我们对重大风险事件中暴露出来的监管履职不尽责不到位问题进行了严肃处理，共问责党组织11个，工作人员69人，其中局级干部7人。对更多的相关人员采取了约谈和提醒等批评教育方式。同时，我们也大力提倡为担当者担当、为尽职者免责，鼓励开拓创新、干事创业。
全面从严治党永远在路上。2018年我们将更加深入地贯彻落实党的十九大关于党的建设的各项要求，进一步提高政治自觉，增强工作本领，锤炼过硬作风。坚持依法监管、严格监管、公正监管、廉洁监管。切实以管党治党的“严紧硬”改变监管工作的“宽松软”，为打好防范重大金融风险攻坚战提供坚强保障。
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