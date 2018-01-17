日本过半民众反对安倍任内修宪

共同社13日和14日两天实施的全国电话舆论调查结果显示，54.8%的人反对安倍晋三首相执政时期修宪，比2017年12月增加了6.2个百分点。赞成的人占33%。
内阁支持率为49.7% ,比上次调査结果增加了2.5个百分点，不支持率占36.6%。
52.7%的人反对首相提出的在宪法笫九条中明确自卫队存在的草案，35.3%的人表示赞成。有关被指违反“专守防卫”理念的引进远程巡航导弹一事，41.7%的人表示赞成，46.7%的人表示反对。
共同社舆论调查结果显示，一半以上的人反对安倍首相主导推进修宪和在宪法第九条中明确自卫队存在。22曰即将召开的国会例会上，有关“宪法”的论战也将进一步激化。
首相在4日曾表示：“今年我们将进一步朝着修宪加深国民讨论。”自民党以年内发起修宪动议为目标，加快集中党内意见和在众参议院宪法审查会的讨论。
不过，舆论调查结果再次显示，国民对过快推进修宪讨论的抵触心理较强。反对安倍首相执政时期修宪的立宪民主党等在野党势力在国会例会上将对首相的姿态进行追究，舆论调查结果将成为论据。
安倍首相预计在22日的众参议院大会上发表施政方针演说，如何阐述修宪问题将备受关注。
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